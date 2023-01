Poseł PiS mówi o miliardach dla lubelskiego. Budżet państwa 2023

Zakończyły się prace nad budżetem państwa na 2023 rok. Sejm przyjął ustawę budżetową i teraz musi ją podpisać prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z zapisami tego dokumentu dochody państwa na 2023 rok wyniosą 604 mld zł, natomiast wydatki ponad 672 mld zł.

Teraz posłowie PiS na spotkaniach z wyborcami reklamują budżet na ten rok. Poseł PiS Sylwester Tułajew na konferencji prasowej w Lublinie wyliczył najważniejsze wydatki budżetu

– Największa kwota, bo aż 160 mld zł, przeznaczona zostanie na zdrowie. Nastąpi wzrost wydatków na obronność do 100 mld zł, 64 mld 400 mln zł wyniesie subwencja oświatowa, a program 500 plus 40 mld zł – mówił Tułajew i dodał, że budżet państwa przewiduje dla województwa lubelskiego łącznie kwotę 2 mld 199 mln zł. Ponad 27 mln złotych będzie przeznaczone na inwestycje.

Na tej liście znajdują się m.in.

budowa laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie - 9 mln 300 tys zł,

budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Puławach - 6 mln 360 tys. zł,

inwestycje na przejściach granicznych - 2 mln 500 tys zł,

budowa terminala samochodowego w Okopach (powiat chełmski) - ponad 90 mln zł.

Kolejne pieniądze, to blisko 1 miliard zł na zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają 5 mld 493 mln zł dla gmin i powiatów w ramach subwencji ogólnej.

Wyższe emerytury

Zaznaczmy, że w tym roku wzrosną także emerytury – o 13,8 proc., a najniższe takie świadczenie wyniesie 1588,44 zł brutto. Z kolei minimalne wynagrodzenie w 2023 r. to od 1 stycznia 3 490 zł brutto, przy czym od 1 lipca wzrośnie ona do 3 600 zł brutto. Podwyżka dwa razy w roku to wymóg prawny. Rząd jest do tego zmuszony, w sytuacji gdy inflacja przekracza 5 proc., a obecnie odnotowano 16,63 proc.

– To, co ważne w budżecie państwa na 2023 rok to również zabezpieczenie niezbędnych środków na wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej – mówi poseł Tułajew. – Zakładamy, że wyniesie on 7,8 proc.

Zaznacza też, że niska na tle Europy, stopa bezrobocia w Polsce, będąca na poziomie 5,2 proc., jest efektem wsparcia udzielanego przez państwo przedsiębiorstwom podczas pandemii.

Mniej na onkologię

Sejm odrzucił wszystkie 77 poprawek zgłoszonych przez Senat. Dotyczyły one m.in. zwiększenia funduszy na służbę zdrowia m.in. na rzecz leczenia onkologicznego i psychiatrycznego dzieci oraz wykreślenia zapisu według którego media publiczne - Telewizja Polska i Polskie Radio mają otrzymać 2,7 mld zł w ramach rekompensaty abonamentowej.