Powrót do ekstraklasy po 32 latach! Arka Gdynia - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Arka Gdynia – Motor Lublin 1:2 (1:0)

Bramki: Kobacki (13) - Wolski (87), Ndiaye (90+2).

Arka: Lenarcik – Navarro, Marcjanik, Azacki, Stolc, Borecki, Staniszewski, Gaprindaszwili, Sidibe (62 Milewski), Kobacki, Czubak.

Motor: Rosa – Wójcik (79 Stolarski), Najemski, Kruk, Palacz, Scalet (60 Gąsior), Wojtkowski (46 Ndiaye), Wolski, M. Król (69 R. Król), Mraz, Ceglarz.

Żółte kartki: Azacki - Palacz, Wojtkowski.

Sędziuje: Szymon Marciniak (Płock).

---------------------------

90+5' Nie będzie dogrywki, jest koniec meczu! Motor wraca do ekstraklasy po 32 latach! Niesamowita historia w Gdyni.

90+3' 2:1 dla Motoru!!! Kapitalny gol Ndiaye! Koszmarny błąd Navarro, który źle obliczył tor lotu piłki. Dopadł do niej Ceglarz, zagrał w pole karne do Senegalczyka, a ten jednym zwodem zwiódł obrońcę i ze spokojem uderzył do siatki. Czy wprowadził ekipę z Lublina do ekstraklasy? Wszystko na to wskazuje!

90+1' Ceglarz ustawił sobie piłkę do strzału przyjęciem, ale uderzył prosto w bramkarza. Motor wygląda w końcówce zdecydowanie lepiej od Arki.

90' Pogramy jeszcze 3 minuty, szykuje się kolejna dogrywka.

87' Wolski!!!! Jest 1:1!!!!! Nad murem, Lenarcik nawet nie drgnął i mamy remis w Gdyni! Motor zasłużył jednak na to wyrównanie.

86' Dobra akcja Gąsiora, Azacki fauluje i będzie kolejny rzut wolny, tym razem znacznie bliżej bramki.

85' Motor przeniósł grę pod bramkę rywali i coraz mocniej naciska.

85' Wolski do Ceglarza, ale ten zablokowany.

84' Głupi faul Navarro, który wskoczył na plecy Mraza. I będzie dobra okazja na centrę lub strzał z rzutu wolnego.

79' Rosa ratuje Motor! Kobacki wychodzi sam na sam, ale bramkarz znowu odważnie wychodzi z bramki i odbija uderzenie rywala.

79' Stolarski za Wójcika.

78' Groźnie po rzucie rożnym Arki. Piłka "latała" z lewej strony na prawą i odwrotnie, ale ostatecznie bez strzału.

72' Mraz taranem próbował przebić się w pole karne, ale ostatecznie został zatrzymany.

71' Szansa Motoru! Wójcik wrzuca, Lenarcik się zawahał, a Mraz dopadł do piłki i uderzył głową, ale prosto w bramkarza.

69' Michał Król schodzi, wchodzi Rafał Król, a to oznacza, że Ceglarz znowu przejdzie na skrzydło.

68' Czubak sam na czterech "Motorowców" musiał poczekać na kolegów. Gaprindaszwili "złamał" akcję do środka i uderzył jednak niecelnie.

66' Co tu się działo?? Najpierw gorąco pod bramką Arki, po chwili samotna kontra Kobackiego, podanie do Milewskiego, który wydawało się, że wpakuje piłkę do "pustaka", ale w decydującym momencie... skiksował.

65' Motor naciska, kolejny korner.

64' Wolski centruje, będzie rożny.

62' Milewski za Sidibe.

61' Od razu Gąsior w roli głównej. Najpierw Lenarcik odbija centrę z prawej flanki, a po chwili Gąsior uderza nad poprzeczką. Szkoda, bo było groźnie w szesnastce gospodarzy.

60' Gąsior za Scalet.

59' Uffff Szubak blisko gola na 2:0. Napastnik Arki stanął oko w oko z Rosą, dopadł pierwszy do piłki, ale zdołał czubkiem buta uderzyć w bramkarza, który odważnie wyszedł z bramki i skrócił kąt.

58' Ostra centra Wójcika, łapie Lenarcik.

57' Czubak wywalczył rzut wolny, ale tym razem złe dośrodkowanie Navarro.

55' Teraz Ceglarz wrzuca w pole karne, Lenarcik z małymi problemami jednak łapie.

54' Arka dłużej utrzymała się przy piłce, po zagraniu w pole karne Navarro, żaden z jego kolegów nie przejął jednak futbolówki.

53' Błąd w przyjęciu Palacza, Kobacki odbija piłkę, ale nad bramką.

52' Rzut wolny dla Motoru, zamieszanie w polu karnym, piłkę dostaje Wójcik, ale zamiast strzału na bramkę jest faul w ataku.

50' Znowu akcja Ceglarza, tym razem kapitan próbował podawać, Arka wybija. Szybsze tempo w drugiej połowie i robi się ciekawie.

49' Szybki atak Motoru, Ceglarz w końcu miał trochę miejsca, uderzył z dystansu, ale też w środek bramki.

48' Starcie Scalet i Sidibe w środku pola, wygrywa ten drugi, strzela, ale prosto w bramkarza.

47' Odpowiedź gospodarzy. Gaprindaszwili wrzuca ze skrzydła, a w trudnej sytuacji Borecki uderza głową, ale niecelnie.

47' Pierwsza akcja "Żaka" prawym skrzydłem, ale wybija Borecki.

46' Zmiana w Motorze Ndiaye za Wojtkowskiego. Gramy!

45+1' Koniec pierwszej połowy. Motor naprawdę nieźle wszedł w mecz. Niestety, kuriozlany błąd i gol dla rywali spowodował, że goście nie potrafili się pozbierać. Niewiele lublinianie zrobili w ataku. Tym razem zupełnie niewidoczne są skrzydła, Mraz też nie miał ani jednej sytuacji.

45+1' Dobra akcja Arki prawym skrzydłem, ale uprzedzony Czubak w polu karnym.

45' Bardzo dobra centra Wojtkowskiego, Kruk zamyka akcję, ale obrońca Motoru nie zdołał oddać strzału. Szkoda, bo była szansa na wyrównanie.

42' Kolejna groźna akcja Arki. Na koniec Sidibce i Kobacki sobie przeszkodzili i nic z tego.

41' Wojtkowski zatrzymuje kontrę Arki i też ogląda "żółtko".

40' Żółta kartka dla Palacza.

39' Uffff dobra akcja Staniszewskiego. Młodzieżowiec gospodarzy "złamał" akcję z lewego skrzydła do środka i huknął z narożnika pola karnego tuż nad poprzeczką.

38' Kobacki kontra Kruk, obrońca Motoru wybija piłkę na rzut rożny.

36' Wojtkowski ma problem ze stawem skokowym. Syzmon Marciniak szybko przerwał grę, ale pomocnik wraca na boisko.

34' Król, jak zwykle przy rzucie rożnym ustawiony przed polem karnym. Zgarnia piłkę, ale uderza bardzo, bardzo niecelnie.

33' Centra Wójcika, Arka wybija na rzut rożny. Przyjezdnym nie układa się na razie gra, więc może uda się coś zdziałać ze stałego fragmentu?

32' Staniszewski z dystansu, ale obok bramki.

31' Borecki mógł grać na prawą flankę i wszyscy się tego spodziewali, a on szukał kolegi w polu karnym. Zagrał jednak ciut za mocno.

28' Kolejna dobra wrzutka Navarro, tym razem uderza Sidibe, ale wysoko nad bramką.

27' Centra z prawego skrzydła i głową uderza Kobacki. Lekki strzał łapie jednak bramkarz gości.

25' Rosa w ostatniej chwili wybija piłkę zanim dopadł do niego gracz Arki.

23' Szarża Wojtkowskiego, pomocnik Motoru pada tuż przed polem karnym, ale sędzia nie dopatrzył się faulu, a Arka wybija piłkę na "uwolnienie".

22' Kobacki świetnie uciekł Wójcikowi, ale Czubak źle zagrywał do Boreckiego i z dobrze zapowiadającej się akcji gospodarzy na szczęście nic nie wyszło.

21' Ceglarz atakował prawym skrzydłem, ale zgubił piłkę i na dodatek faulował.

20' Odpowiada Arka, będzie rzut rożny.

19' I znowu akcja Motoru, Wolski huknął zza pola karnego, szkoda tylko, że prosto w Lenarcika.

18' Akcja prawym skrzydłem Motoru. Król oddaje piłkę do Wójcika, ten wrzuca w pole karne, a futbolówkę przejmuje Ceglarz. Niestety, źle trafia w piłkę i lekkie uderzenie bez problemów łapie bramkarz.

16' Znowu gorąco pod bramką Motoru. Czubak przepychał się z dwoma obrońcami tuż pod bramką, ale nie zdołał oddać strzału.

13' Koszmarny błąd i 1:0 dla Arki! Rosa zaczyna grę podając do Kruka, ten za długo zbiera się z oddaniem futbolówki i od razu doskakuje do niego Kobacki, który ostatecznie z najbliższej odległości pakuje piłkę do siatki. Motor musi gonić.

11' Gaprindaszwili atakuje prawym skrzydłem, ale jego podanie wybijają obrońcy.

10' Michał Król przyblokowany przy linii końcowej przez Azackiego i zacznie Arka.

8' Za mocne podanie do Czubaka, piłka w rękach Rosy.

7' Centra Palacza z lewej flanki, ale do nikogo i zacznie Lenarcik.

5' Centra z narożnika boiska wybita, ale Sidibe przejmuje piłkę. Po chwili dobre dośrodkowanie Stolca do Czubaka, napastnik strzela głową, ale nad bramką. Dodatkowo i tak był spalony.

5' Będzie rożny dla Arki.

3' Pierwszy strzał w finale, ale Wolski za lekko i obok bramki.

1' Gramy!

---------------------------

– Święto w Gdyni jest co dwa tygodnie. Kibice pokazali, że to wsparcie było ogromne przez cały sezon. Trzeba zagrać lepiej niż z Odrą, tak zaangażowanym i wyciągnąć wnioski z poprzednich meczów z Motorem. Wydaje się, że przygotowaliśmy zespół w odpowiedni sposób, ale boisko zweryfikuje – mówi na antenie Polsat Sport 1 Wojciech Łobodziński, trener Arki.

A czy jego drużyna zagra w przyszłym sezonie w PKO BP Ekstraklasie? Szkoleniowiec również nie miał wątpliwości i odparł: oczywiście, że tak.

Co przed meczem mówił opiekun gości? – Jest to wielka sprawa dla klubu, bo długo Motor nie może się znaleźć w ekstraklasie. Ranga spotkania jest duża, a my jeszcze bardziej chcemy być sobą i grać na własnych warunkach. Jeżeli wejdziemy optymalnie w swój rytm i naszą jakość z piłką, to jestem spokojny o naszą grę. Wynik raz przyjdzie, raz nie. Z Łęczną dominowaliśmy, ale rozstrzygnęliśmy spotkanie dopiero w karnych – mówi Mateusz Stolarski na antenie Polsat Sport 1.

– Jestem zadowolony, że na decydujący moment sezonu poza Luberem wszyscy są do mojej dyspozycji. Wystawiłem jak najbardziej optymalny skład. Liczę, że ławka da taką jakość, jak ostatnio, a zawodnicy, którzy nie są w kadrze wspierali nas z trybun – dodaje szkoleniowiec.

A pytany, czy jego drużyna zagra w ekstraklasie odparł: tak.

------------------------------

W ekipie gospodarzy było sporo obaw o stan zdrowia kilku kluczowych zawodników: Karola Czubaka czy Alassane Sidibe. Ostatecznie obaj znaleźli się w wyjściowym składzie. W Motorze brakuje Filipa Lubereckiego, który pauzuje za kartki. Jego miejsce na lewej stronie defensywy zajmie Krystian Palacz. Spotkanie zacznie także Arkadiusz Najemski, który nie dokończył półfinałowego starcia z Górnikiem Łęczna.

Motor od ponad 30 lat czeka na powrót do krajowej elity. Ostatni raz żółto-biało-niebiescy występowali w ekstraklasie, w sezonie 1991/1992.

Znacznie krócej na awans czeka Arka. Poprzednio klub z Gdyni na najwyższym szczeblu występował w rozgrywkach 2019/2020.