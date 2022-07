Pożar hali magazynowej w Lublinie. Płonęły lakiery, farby, oleje i paliwo

Premier: "Nie chcemy się izolować jak Łukaszenka". Ale zgadza się z prezesem, że w relacjach z UE "dość już tego dobrego"

Turowo (woj. zachodniopomorskie). "Nie chcemy się izolować jak Łukaszenka, bo to do niczego dobrego nie prowadzi" - przyznał Mateusz Morawiecki. Ujętą w te słowa kwintesencję polityki zagranicznej PiS wygłosił podczas sobotniego (16.07) wiecu w Turowie, gdy proszony był o komentarz do wcześniejszej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.