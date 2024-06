To oni tworzyli zręby demokracji. Medale dla zasłużonych

– Myśmy prowadzili bardzo dużą kampanię propagandową jeśli chodzi o wybory w całym województwie i tutaj były drukowane świetne plakaty autorstwa Dobrosława Bagińskiego – relacjonuje wydarzenia sprzed 35 lat Tomasz Przeciechowski, sekretarz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Lublinie w 1989 roku. – Był cały szereg bardzo ciekawych akcji związanych z badaniem opinii publicznej, przygotowywaniem kandydatów do wystąpień telewizyjnych. Tym się zajmowała, nieżyjąca już, pani profesor Braun-Gałkowska.

Jak dodaje Przeciechowski, mimo braku telefonów komórkowych i braku łączności, kampania docierała do najmniejszych wsi regionu. Z relacji byłego sekretarza KO wynika, że przed każdą komisją stali ludzie, którzy przypominali jak należy oddać głos, a w każdej komisji wyborczej zasiadał mąż zaufania z ramienia „Solidarności”.

To właśnie Przeciechowski, razem z Andrzejem Zielińskim zostali odznaczeni przez prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka medalami Lublin Bohaterom.

– Starajmy się przywoływać w pamięci te osoby, które wówczas tworzyły zręby demokracji, tu, u nas. Przywołujmy również te wielkie wydarzenia lat 90-tych, patrząc na te wartości które były podejmowane i dyskutowane. To był dobry czas dla Polski. Jeśli konsekwencją tego było wstąpienie do Unii Europejskiej, to nie można dzisiaj tego zmarnować – mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk. – 9 czerwca trzeba iść do wyborów i głosować na tych, którzy opowiadają się za pogłębioną integracją tego centrum Unii, w którym jesteśmy i powinna Polska się znajdować, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa, w tym globalnego, ale przede wszystkim kwestia tych wartości.