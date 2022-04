Lublin. Przy ul. Junoszy będzie równy asfalt

Trwają zgłoszenia do drugiej edycji festiwalu piosenki Jupi!

"Pokój i Miłość" to hasło przewodnie drugiej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Pozytywnej Jupi! organizowanego przez Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Chętni do udziału w festiwalu mogą się zgłaszać do 3 maja.