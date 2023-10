Przyjaciel czy tylko zwierzę? Lubelskie schronisko zaprasza na dzień otwarty

W środę Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji schronisko zaprasza na dzień otwarty, podczas którego będzie można dowiedzieć się m.in. jak małe, ale znaczące kroki można wykonać, aby zrobić coś dobrego dla czworonożnych przyjaciół.

- Czasem są to bardzo proste kroki, takie jak np. wybór kosmetyków nie testowanych na zwierzętach, produktów pochodzących ze zrównoważonych hodowli. Jeśli chodzi o adopcję, to musi to być odpowiedzialna i przemyślana decyzja. Jeżeli kupujemy zwierzaka, to powinniśmy decydować się na zakup z zarejestrowanej hodowli, co jest gwarancją, że zwierzę miało dobrą opiekę, nie ma problemów behawioralnych oraz było zdrowe i szczęśliwe – mówi Dorota Okrasa, koordynatorka dnia otwartego lubelskiego schroniska.

Hasłem przewodnim dnia otwartego jest „Przyjaciel czy tylko zwierzę”, co ma przypomnieć ludziom ile zawdzięczamy zwierzakom, którzy bardzo często stają się najlepszymi przyjaciółmi. W trakcie wydarzenia, tak jak w resztę dni, będzie możliwość adopcji, zapoznania się ze zwierzakiem oraz wysłuchania jego historii od wolontariuszy.

- Około 10/12 lat temu w naszym schronisku przebywało ponad 400 zwierzaków, a w tym momencie jest ich 364. Stopniowo budujemy świadomość i sytuacja się zmienia. Jednak w dalszym ciągu obserwujemy zjawisko porzucania zwierząt, gdzie powody są błahe. Także mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale pocieszające jest to, że wzrosła świadomość na temat kastracji czy sterylizacji. Dzięki temu z roku na rok trafia do nas coraz mniej porzuconych kociąt czy szczeniaków – dodaje koordynatorka.

W programie m.in. prelekcje „Co gryzie psa?”, warsztaty tworzenia obrazków oraz makramowych breloczków, warsztaty koralikowe, pokaz i kiermasz prac „Dzikie Wnętrze” oraz „Zwierzęta w 3D” , czyli pokaz możliwości drukarek 3D. Wszystkie atrakcje odbędą się na pierwszym piętrze w budynku schroniska. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10, a zakończenie planowane jest około godz.15.