Rabin z doktoratem honorowym KUL

Początkowa reakcja KUL na inicjatywę Towarzystwa sugerowała powrót do tematu doktoratu h.c. w 2024 roku z perspektywą przyznania w 2025 roku. Szczęśliwie okazało się to możliwe wcześniej. Abraham Skórka otrzyma najwyższa godność uniwersytecką podczas inauguracji roku akademickiego 15 października br. Komentuje to w takich słowach:

- Zaszczyt, jakim obdarza mnie KUL, jest dla mnie bardzo ważny. Moi dziadkowie wyemigrowali do Argentyny w połowie lat dwudziestych XX wieku z Łodzi i Radomska, i pomimo integracji z nową rzeczywistością, ich związek z Polską był bardzo silny. Zostawili w Polsce swoje rodziny, które zostały niemal całkowicie unicestwione w latach Holocaustu, który zamknął tragicznie i gorzko rozdział historii Żydów w Polsce. Myślę, że pośród wielu ważnych czynów dialogowych takich jak działalność Towarzystwa Jana Karskiego z jego Nagrodą Orła, inauguracja na KUL Centrum Heschela i aktualnie przyznanie mi tytułu doktora honoris causa otwierają nowy rozdział naszych relacji wzmacnianych modlitwami nadziei i błogosławieństw na całe życie.