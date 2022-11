Radny Lublina pozuje przy leju po rakiecie. Ktoś nie wytrzymał i wygarnął prosto w twarz

Orzechowski był w Przewodowie po tragedii. Dlatego właśnie napisał, co napisał. – Od dawna mi się nie podobało, to co pan radny umieszcza na Facebooku, ale tym razem nie wytrzymałem. Po tym co widziałem na miejscu uznałem, że muszę zabrać głos. Że ktoś mu musi zwrócić uwagę – mówi Dziennikowi Orzechowski. I dodaje: – To nie jest miejsce do robienia sobie selfie. I jeszcze ta infantylna strzałka… Nie wiem, czy pan radny wie, że stoi w miejscu, w którym zginęło dwóch ludzi. Dokładnie w tym miejscu, bo tu znajdowała się waga do ważenia zboża.

Jurkowskiego uraził nie tyle sam wpis fotoreportera co krytyczne pod nim komentarze.

„Pan Orzechowski rozpętał akcję hejtową. Porównano mnie do kompostu. Pan Orzechowski przytakiwał osobom hejtującym. Będąc Radnym 12 lat nigdy nie spotkałem się z taką reakcja obiektywnego dziennikarza” – napisał

Zdjęcia z sieci Jurkowski nie usunie, bo jak nam mówi, nigdy nie usuwa. – Szanuję każdą opinię. Nie boję się. Jak mnie ktoś krytykuje, to staram się wyciągnąć z tego wnioski. Chodzi mi o formę przekazu – mówi Dziennikowi. – W komentarzach było, że jestem „kompostem” i „szambem”, a on to popierał – dodaje.

Okazuje się, że wieniec z szarfą „od radnych klubu prezydenta Żuka” kupił sam Jurkowski. – Zadzwoniłem do przewodniczącego klubu i zapytałem, czy mogę kupić wieniec. Wydałem 100 zł – uściśla. I kwituje: – Można o mnie źle pisać, ale nie można nakręcać hejtu.