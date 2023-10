Radny Nowak: „Jestem dumny z Lublina i lublinian”

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, Marcin Nowak wspomniał o postępowaniu oponentów jako o niestosownym i deprecjonującym sposobie wpłynięcia na wynik wyborów. Według niego takie zachowanie to część demokracji kontrolowanej. Jednocześnie podziękował wszystkim mieszkańcom Lublina i innym, którzy nie pozwolili mu wycofać się z wyborów, przekonując o słuszności jego kandydatury.

- Nie można apelować do kandydatów o wycofanie się, dlatego że to wyłącznie wyborcy decydują o tym, kto ma być wybrany i kto ma otrzymać mandat zaufania społecznego. Wielokrotnie podkreślałem, że chciałbym przede wszystkim jako priorytetowe sprawy traktować sprawy lublinian. To, co z różnych powodów do tej pory nie zostało rozwiązane m.in. dlatego, że strona dochodowa miasta bardzo ucierpiała – mówi Marcin Nowak, kandydat na senatora RP.