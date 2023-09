Rocznica Porozumień Sierpniowych: "Dziś głoszących różne prawdy jest bardzo wielu"

- Pamiętajmy to tym dziedzictwie, któremu na imię Polska. A wtedy obronimy ją, umiejąc rozpoznawać co jest złe, a co dobre- mówił w czwartek Marian Król, przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo- Wschodniego NSZZ Solidarność.

- Dziś głoszących różne prawdy jest bardzo wielu. Dobro zapisane jest w dziesięciu punktach, w najbardziej precyzyjnej ustawie. Tego nas nauczał Święty Jan Paweł II- dodał Król. Obchody rozpoczęły się przed Pomnikiem Wdzięczności przy Drodze Męczenników Majdanka.

Wydarzenia sprzed 43 lat przyczyniły się do upadku komunizmu w Polsce, miały również wpływ na narody Europy Środkowej i Wschodniej.