Ruszyła podwyżka emerytur i rent

Waloryzacja formalnie rozpoczyna się 1 marca. To znaczy, że każdy uprawniony dostanie swoje świadczenie za marzec w podwyższonej wysokości, w standardowym terminie wypłat. Niektórzy już w lutym, mogą cieszyć się wyższą emeryturą lub rentą. A to dlatego, że część rencistów i emerytów otrzymuje świadczenia do 1 dnia każdego miesiąca. Zakład wysyła je odpowiednio wcześniej, by w terminie płatności były już na pewno u świadczeniobiorców. Emerytury i renty tej grupy uprawnionych trafiły na pocztę we wtorek 25 bm., a dziś, 27 bm., wyszły z ZUS przelewy bankowe. W województwie lubelskim waloryzacja objęła w tym terminie prawie 33 tysiące świadczeń.

Kolejny termin płatności to 6 marca. Do tej daty ZUS przekaże mieszkańcom województwa lubelskiego następną transzę zwaloryzowanych emerytur i rent – ponad 78 tysięcy.

– Waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia długoterminowe, między innymi emerytury i renty, dodatki do nich, świadczenia przedemerytalne, świadczenia Mama4+. Proces odbywa się automatycznie, nie trzeba składać wniosków – mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Każdy emeryt i rencista otrzyma później również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Niebawem informację o zwaloryzowanej wysokości emerytury lub renty będzie można sprawdzić na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Stamtąd będzie można też pobrać elektroniczny dokument, który potwierdza nową wysokość świadczenia.

Minimalna emerytura wyniesie od 1 marca 1878,91 zł brutto. Do tej samej kwoty rosną najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1409,18 zł brutto.