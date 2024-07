Seniorzy sami mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo

50 lat minęło jak jeden dzień... Zalew Zemborzycki świętuje urodziny

Plany jego powstania pojawiły się już kilkanaście lat po II wojnie światowej, ale inne inwestycje odłożyły to w czasie. W latach 60. po wielkiej powodzi powrócono do nich. Ostatecznie budowę Zalewu Zemborzyckiego ukończono w lipcu 1974 roku. Teraz to "lubelskie morze" kończy 50 lat.