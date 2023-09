Superauta przed Pedetem

Rano przed Pedetem zaparkowały sportowe auta McLaren, Ferrari, Mercedes, BMW i Dodge. Natychmiast pojawili się fani motoryzacji. Tym razem nie skończyło się na biernym podziwianiu światowej elity samochodów i selfie. Każdy chętny mógł zasiąść na fotelu pasażera i pojechać po centrum miasta. Przejazdy odbywały się po stałych trasach początek i koniec był przed Galerią Centrum na ul. Kapucyńskiej. Pasażerowie za przejazd wrzucali do puszki kwoty wedle własnego uznania. Podobne zbiórki odbyły się już w Radomiu, Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi gdzie takie wycieczki odbywają się codziennie.

Przejazdy charytatywne potrwają do godziny 20. Zorganizowała firma The Rush Fun and Drive Czuczi a specyfikacja aut, które przywieźli do Lublina jest imponująca - Ferrari 488 GTB V8 Bi-Turbo moc 800 KM novitec powered, również 800-konny McLaren 720S Performance V8 Bi-Turbo, Dodge Challenger Hellcat 6.2 Supercharged o mocy 717 KM, BMW M2 2023 3.0 M Twin Power TurboMotor o mocy 460 KM oraz 585-konny Mercedes-Benz AMG GTR 4.0 V8 Bi-Turbo.