Sylwester bez fajerwerków? Coraz więcej takich apeli. Również od rządzących

W Zamościu już kilka lat temu podczas miejskiego powitania nowego roku fajerwerków nie ma. Odbywają się za to pokazy laserowe.

I choć nowy wojewoda lubelski, podobnie jak jego poprzednicy wydał rozporządzenie o zakazie używania wyrobów pirotechnicznych z wyjątkiem 31 grudnia i 1 stycznia, to jednak od kilku dni pojawia się coraz więcej apeli, by z wystrzałów w sylwestrową noc jednak rezygnować.

"Sama jestem właścicielką czworonogów i wiem, jak bardzo tego wieczoru są zestresowane. Kto ma zwierzaka i traktuje go jak członka rodziny, to wie jak to jest. Jak już macie strzelać, to lepiej strzelcie sobie jednego "focha" tylko na krótko" – napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska.