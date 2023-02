KUL chce rozbudować swoją przychodnię. Więcej miejsca na leczenie studentów

– Nie chodzi o przeprowadzkę. Przychodnia pozostanie w tym samym miejscu, ale będzie się rozwijać – mówi Robert Szwed, rzecznik prasowy KUL. I dodaje: – W nowej lokalizacji zostaną otwarte nowe gabinety. Ale są to odległe plany. Na razie nie zapadły żadne decyzje dotyczące terminów.

Prowadzona przez Fundację Rozwoju KUL od końcówki lat 90. ubiegłego wieku działa w Collegium Jana Pawła II u zbiegu Al. Racławickich i ul. Łopacińskiego. Placówka świadczy usługi w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Działają tu poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologiczna, urologiczna i medycyny pracy, punkt pobrań oraz gabinety psychologiczny i psychiatryczny. Z jej usług korzysta ok. 5 tys. pacjentów. Wśród nich są nie tylko studenci i pracownicy uniwersytetu.

Centrum Transferu Wiedzy to oddany do użytku osiem lat temu budynek przylegający do Collegium Jana Pawła II. Jak wyjaśnia rzecznik uczelni, część pomieszczeń na parterze obiektu już wcześniej była planowana z przeznaczeniem pod działalność przychodni zdrowia. Obecnie są jednak wykorzystywane do celów dydaktycznych.