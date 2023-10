Ta ulica ma swoją historię. Doczeka się nowej nawierzchni

Chodzi o niewielką uliczkę w dzielnicy Sławin, boczną ul. Willowej, która ma swoją „historię”. Jej mieszkańcy, nie ruszając się z miejsca, mieli już trzy adresy.

Początkowo ulica nie miała nazwy, a stojące przy niej domy miały numerację „pożyczoną” od ul. Willowej.

Na początku 2010 roku, na wniosek miejskich radnych Prawa i Sprawiedliwości, nazwano ją imieniem Chiary Lubich, włoskiej działaczki katolickiej i twórczyni ruchu Focolari, do którego należy kilka kobiet mieszkających w jednym ze znajdujących się tu domów. Ta nazwa nie przypadła jednak do gustu wszystkim mieszkańcom. Sprawa otarła się o sąd, aż wreszcie w 2012 roku radni przyjęli uchwałę w sprawie nadania jej nazwy Sławinek, przez co droga stała się przedłużeniem sąsiedniej ulicy o tej samej nazwie.

Jeszcze dłużej mieszkańcy czekają na dojazd do swoich domów z prawdziwego zdarzenia. Zarząd Dróg i Mostów ogłosił właśnie wyczekiwany przetarg w tej sprawie.

- Zakres inwestycji dotyczy budowy ulicy o długości około 600 metrów, na odcinku od "serwisówki" wzdłuż ul. Willowej do ul. Północnej. W ramach zadania powstanie droga jednojezdniowa o szerokości 5 metrów, z dwoma pasami ruchu, z obustronnymi chodnikami. Prace drogowe obejmą również przebudowę zjazdów na przyległe działki, drogowcy zbudują też oświetlenie uliczne – informuje Justyna Góxdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

W ramach zamówienia ma powstać także kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa oraz kanał technologiczny. Przebudowane i zabezpieczone zostaną linie elektroenergetyczne, infrastruktura telekomunikacyjna oraz istniejące sieci. Na zakończenie prac w tym miejscu ma pojawić się także nowa zieleń.

Otwarcie ofert w przetargu zaplanowano na 19 października. Wykonawca na przeprowadzenie robót będzie miał 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Jak informuje Ratusz, podpisano już umowę z firmą, która wykona inwestycję drogową w innej części Lublina. Chodzi o przebudowę ul. Zorza w dzielnicy Głusk. Spółka Strabag z podwarszawskiego Pruszkowa za to zlecenie otrzyma 19,5 mln zł. Prace rozpoczną się niebawem, a nowa droga ma być gotowa w drugim półroczu 2025 roku.