Tego jeszcze nie było. Bukmacherzy oceniają, czy uda się na czas wybudować S19 Lublin – Lubartów

– Budowa trasy S19 pomiędzy Lublinem a Lubartowem miała zostać zakończona do 2024 roku. Niedługo miną dwa lata od dnia podpisania umowy z wykonawcą, a prace jeszcze nie ruszyły – przypomina w komunikacie prasowym firma bukmacherska STS.

S19 Lublin - Lubartów

Przypomnijmy, że w lutym 2021 roku, GDDKiA podpisała umowę z jego wykonawcą, spółką Mota Engil Europe. Za ponad 835 mln zł firma zobowiązała się zaprojektować i zbudować drogę klasy „S” z dwoma jezdniami o dwóch pasach ruchu szerokości 3,5 metra każdy, a także 2,5 metrowym pasem awaryjnym. W ramach zadania powstaną cztery węzły drogowe: „Lubartów Północ” (skrzyżowanie z ul. gen. Kleeberga), „Lubartów Zachód” (skrzyżowanie z ul. Nowodworską), „Niemce Wschód” oraz „Niemce Południe”.

Nowy fragment S19 pozwoli kierowcom minąć tę ostatnią miejscowość od wschodu. W ramach całego przedsięwzięcia powstaną 32 obiekty inżynieryjne, w tym wiadukty nad linią kolejową nr 30, dwie kładki dla pieszych, przejścia dla zwierząt, zbiorniki retencyjne, ekrany akustyczne oraz ogrodzenia.

Jednak prace projektowe przedłużają się, m.in. z uwagi na konieczność zmian dotyczących przebiegu linii światłowodowych. Dobra wiadomość jest taka, że ten etap przygotowań zbliża się do końca.

>>S12 do Dorohuska. Raport ze stanu przygotowań do budowy<<

- Prace projektowe trwają. Robimy wszystko, żeby wykonawcy udało się na początku nowego roku złożyć do wojewody wniosek o wydanie ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej przyp.). Po otrzymaniu takiej decyzji prace budowlane będą mogły się rozpocząć – mówił nam w grudniu 2022 roku Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.

Raczej nie w tym roku

