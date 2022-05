Trudie Styler, żona Stinga, w Lublinie. Gwiazda wspiera Ukrainę

Serce powołanej do życia przez ukraińskie przedsiębiorstwa akcji Help Ukraine Center (Centrum Pomocy Ukrainie) bije w jednej z hal magazynowych przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie. Codziennie z całego świata trafiają tu ogromne ilości darów, które stąd wywożone są do Ukrainy. Przy wejściu do magazynu wisi duży baner, cały zapisany przez odwiedzających to miejsce gości. Podpisy wskazują, że przyjechali z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Francji, Holandii, a nawet z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Brazylii czy RPA. Na kolejne wpisy zostało już niewiele miejsca.

- To ludzie, którzy przywozili nam dary. Wielu z nich zostało z nami na dłużej i pomagają nam w tym, co robimy – mówi mi jedna z wolontariuszek, gdy próbuję rozczytać umieszczone w różnych językach napisy.

W majowy weekend centrum odwiedza wyjątkowy gość. To Trudie Styler, aktorka, producentka filmowa i aktywistka, a prywatnie żona legendy światowej muzyki – Stinga.

- Będąc w Nowym Jorku dowiedziałam się o tej akcji od polskiej reżyserki Małgosi Szumowskiej. Z mężem zastanawialiśmy się, jak możemy się w to zaangażować. On zdecydował o nagraniu nowej wersji swojej piosenki sprzed lat „Russians”. Skontaktowaliśmy się też z koordynatorem centrum – opowiada Trudie Styler.

- Po prostu zadzwoniła i powiedziała: „cześć, jestem Trudie, w czym mogę wam pomóc?”. Wraz z mężem przekazała nam duże wsparcie i cieszę się, że to kontynuują. Teraz przyjechała na własne oczy zobaczyć, co tu robimy – mówi Andrey Stavnitser, ukraiński przedsiębiorca i jeden z inicjatorów powstania Help Ukraine Center.