Lublin. Tu wyrośnie miejski blok. Może się w nim znaleźć nawet 150 mieszkań

To nie będzie mały blok. Wydana przez Urząd Miasta decyzja o warunkach zabudowy, która określa jego dozwoloną wielkość, dopuszcza budynek mający do 31 metrów wysokości. Od strony północnej blok może mieć szerokość niemal 88 metrów, natomiast od zachodu prawie 56 metrów.

– Docelowo chcielibyśmy, aby w planowanej inwestycji przy Wrońskiej znalazło się około 100-150 lokali mieszkalnych – stwierdza Łukasz Bilik, rzecznik Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Właśnie ta jednostka wnioskowała do Urzędu Miasta o decyzję określającą możliwość zabudowy przy Wrońskiej.

Dzisiaj w tym miejscu znajdują się trzy komunalne budynki mieszkalne wzniesione w 1963 roku. Jeszcze rok temu były cztery, ale jeden z nich został rozebrany po pożarze, który wybuchł w nim na początku marca.

– Pożar bardzo szybko rozprzestrzenił się na klatkę schodową oraz poddasze i dach budynku – relacjonował wówczas Artur Szacoń, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Żywiołowi sprzyjała łatwopalna konstrukcja. – Klatka schodowa o konstrukcji drewnianej, dach wykonany z papy, trzciny oraz desek.

Tak samo skonstruowane są trzy pozostałe budynki. Miasto zamierza je rozebrać, a na „odzyskanej” w ten sposób nieruchomości postawić nowy blok.

ZNK już zapowiada, że zamówi kompletną dokumentację projektową, z której będzie wynikać ostateczna liczba mieszkań i szacunkowy koszt budowy.

– W określonym umownie terminie wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia nam do akceptacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która będzie określała m.in. liczbę lokali oraz zagospodarowanie terenu. Dopiero po jej akceptacji wykonawca będzie mógł przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej – potwierdza Bilik. – Tryb postępowania będzie analogiczny do tego, jaki przyjęliśmy przy zleceniu dokumentacji dla nowych budynków na Felinie.

W przypadku inwestycji na Felinie (w rejonie ul. Zygmunta Augusta) ZNK ogłosił już przetarg na projektowanie bloków. O kontrakt starają się trzy firmy: gliwicka An Archi Group (z ceną 1,1 mln zł), kielecki Inwestprojekt Świętokrzyski (861 tys. zł) oraz lubelskie Biuro Projektów 99 Małgorzaty Wałęgi (332 tys. zł). Tylko ta ostatnia firma zmieściła się w kwocie 350 tys. zł, którą gotów jest wydać ZNK na dokumentację projektową.