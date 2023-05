Uczelnia świętuje i planuje inwestycje. Wiedzą, co zbudują w miejscu kaplicy

Zamość. Jesteśmy, czujemy, chcemy rozmawiać. Niepełnosprawni przeciw dyskryminacji

Najbardziej mnie denerwuje, kiedy za swoimi plecami słyszę: „O, on jest słaby. Jemu jest bardzo źle”. I ten ktoś to mówi, ale mnie nie pyta. A powinien. Powinien podejść i porozmawiać. Strach przed niepełnosprawnością i przed rozmową z nami to największa z obecnych barier.