Uczniowie lubelskich podstawówek rywalizować będą w Amatorskiej Lidze Międzyszkolnej

– To kolejny projekt, który wzmacnia sprawność naszych dzieci i młodzieży. W tym wszystkim chodzi o takiego ducha sportu, o to, abyśmy od najmłodszych lat wzbudzili w naszych dzieciach zainteresowanie aktywnością fizyczną. Nie każdy może zostanie fenomenalnym sportowcem, nie wszyscy będą wygrywali medale na olimpiadach, ale ruch i aktywność fizyczna są nam potrzebne do zdrowia, więc robimy razem z partnerami wszystko, żeby tego sportowego bakcyla wkrzewić w nasze najmłodsze pokolenia – przedstawia program Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, wiceprezydent ds. kultury, sportu i partycypacji.

Projekt, na który AZS UMCS Lublin otrzymał dofinansowanie w wysokości 400 tysięcy złotych z ministerstwa zakłada kompleksowe zorganizowanie Lubelskiej Amatorskiej Ligi Międzyszkolnej, czyli rozgrywek dla miejskich szkół w czterech najpopularniejszych dyscyplinach sportowych – piłce nożnej, piłce siatkowej, koszykówce i pływaniu. Zawody będą rozgrywane z podziałem na kategorie wiekowe. Osobno dla klas IV-VI i klas VII-VIII. Pierwsza edycja zawodów rozpocznie się jeszcze we wrześniu i potrwa do grudnia br. Rywalizacja będzie się odbywać na obiektach szkolnych i miejskich. Mali pływacy wystartują np. na basenie olimpijskim Aqua Lublin, skróconym jednak do wymiaru nieolimpijskiego, bo do 25 metrów. W innych sportach młodzież będzie rywalizować między innymi na obiektach Zespołu Szkół nr 4 w Lublinie.

– Jeżeli chodzi o KU AZS UMCS Lublin stawiamy na młodzież, czego wyrazem jest 7 miejsce od wielu lat w systemie współzawodnictwa, chcemy jak najwięcej dzieci przyciągnąć do szkolenia. Dziś prowadzimy szkolenie w czterech akademiach, to jest akademia pływania, lekkiej atletyki, koszykówki i siatkówki. Dziś mogę powiedzieć, że jest to sporo ponad 600 osób we wszystkich akademiach. Chcemy, żeby tych dzieci było jak najwięcej. Nie zamykamy się tylko na Lublin, mamy też ośrodki ościenne – wyjaśnia prezes KU AZS UMCS Lublin Rafał Walczyk.

Rywalizacja ma być amatorska, ale na profesjonalnych zasadach. W każdej dyscyplinie powstaną terminarze spotkań, regulaminy zgodne z obowiązującym prawem. Spotkania i zawody prowadzone będą z kolei przez profesjonalnych, wykwalifikowanych sędziów z poszczególnych okręgowych związków sportowych. W lidze ma wziąć udział przeszło 1000 młodych amatorów sportu.

Jak podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, jest to kolejny program, który ma na celu aktywizację młodzieży w Lublinie i wsparcie sportu w mieście. Sportowa Szkoła, Aktywny Lublin i Aktywne Pokolenie, czy program Mistrz Junior to inne inicjatywy skupiające się na promowaniu aktywnego trybu życia i zapoznanie ze sportem. Ten program być może pozwoli na wyłowienie kolejnych sportowych talentów, na miarę tych olimpijskich. Nie bez powodu do udziału w projekcie zaangażowano właśnie lubelskich olimpijczyków. Jedną z ambasadorek została Adela Piskorska, kolejną Laura Poleszak, obie przynależą do AZS UMCS.

– To już kolejny projekt przy okazji którego pokazujemy też wybitnych sportowców, którzy dzielą się swoimi wspomnieniami, bo czasami są to już sportowcy, którzy zakończyli karierę, czasami nadal aktywni sportowo, ale są po to aby wzmacniać tak naprawdę mentalnie, opowiadać o swoich doświadczeniach z dzieciństwa. Nie rzadko rozmawiamy o tym, czy są jakieś kryzysy na drodze sportowca. One się pojawiają bardzo często. Kluczowym jest to, jak je przezwyciężać. Wiadomo, te kryzysy są różne w określonym wieku. Bardzo często dla dzieci i młodzieży to jest świat, w którym jest bardzo dużo pokus, więc ciężko jest się zmobilizować żeby dotrzeć na trening. Ale to są takie emocje, które towarzyszyły także i profesjonalnym sportowcom – podkreśla rolę ambasadorów zastępca prezydenta Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

W realizacji programu mają pomóc także dwa nowe boiska „Orlik”. Powstać mają one przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Wartość obydwu tych zadań to ponad 8 mln zł, jednak 4 mln udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. Realizacja budowy tych obiektów zaplanowana jest na lata 2025-2026.

Z kolei dwa inne „Orliki” – przy ZS nr 4 oraz SP nr 33 zostaną wyremontowana za ponad 2 mln zł. Tutaj również miasto uzyskało dofinansowanie, tym razem na kwotę 1 mln zł.