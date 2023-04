Ukraińskie zboże przez Polskę tylko tranzytem. Rolnicy nadal się boją o zarobek

W ubiegłą sobotę zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra rozwoju i technologii zakazujące wwożenia do Polski produktów rolnych z Ukrainy. Na liście znalazły się m.in. cukier, chmiel, len, konopie, owoce, warzywa, mleko, jaja i mięso drobiowe. Ale chodzi głównie o zboże, które dosłownie zalało polski rynek. Wywołało to falę protestów wśród rolników.

– Od momentu opublikowania rozporządzenia natychmiast został wstrzymany ruch wszystkich wymienionych w nim artykułów. Nie przejechał ani kilogram zboża, ani kilogram mięsa drobiowego, ani nawet jedno jajko. Zarówno na przejściach drogowych, ani kolejowych – zapewnia wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Przedstawiciel rządu w terenie dementuje też zarzuty protestujących od ponad tygodnia w Hrubieszowie rolników z AGROunii, którzy twierdzą, że cały czas widzą tam wagony ze zbożem.

– Już na terytorium Polski, ale nie w obszarze odprawy celnej, takie wagony rzeczywiście są, i to w dość dużych ilościach. Nie można ich cofnąć na Ukrainę, bo Ukraina ich na razie nie ma gdzie przyjąć. Może więc dojść do sytuacji, że wagony z ukraińskim zbożem są przestawiane, żeby mógł przejechać pociąg z innymi towarami. Ale te pociągi później wracają na swoje miejsce – mówi Sprawka i zaznacza, że żaden skład nie został odprawiony przez polskich celników.

Wojewoda przypomina także, że od piątku możliwy będzie tranzyt ukraińskiego zboża przez nasz kraj. Takie transporty mają być plombowane na granicy i śledzone za pomocą nawigacji satelitarnej. Mimo tych zabezpieczeń wciąż spore obawy mają polscy rolnicy.

– Nawet jeśli to zboże z tranzytu nie rozleje się po naszym kraju, to zablokuje porty i przejścia graniczne. Wtedy nasze zboże nie będzie mogło fizycznie opuścić Polski, a szacujemy, że mamy nawet 7-8 milionów ton do wywiezienia do czasu żniw. Jeśli tego nie zrobimy, nie będziemy mieli gdzie magazynować tegorocznych zbiorów – alarmuje Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.