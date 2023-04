Minister rolnictwa podał się do dymisji. Rolnicy: "To nic nie zmieni!"

- Jestem do decyzji o dymisji nastawiony bardzo sceptycznie. Nic się nie zmieni. Możemy dostać tylko kogoś gorszego - komentuje na gorąco Wiesław Gryn, współorganizator protestu w Dorohusku "Oszukana wieś".

- Nabałaganił, narobił dużo złego i uciekł jak szczur z okretu, który doprowadził do tego, że tonie - mówi Michał Kołodziejczak, prezes AGROUnii. - To co zrobił, to zwykła ucieczka w trudnej sytuacji. Nigdy takiego zwolneinia nie powinno być. On powinien robić do konca to, czego się podjął. Rządamy realnego rozwiązania problemu, a nie gierki politycznej.