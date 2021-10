W Lublinie powstanie nowa Szkoła Policyjna

Dodatkowe pieniądze i utworzenie szkoły w Lublinie to elementy tzw. ustawy modernizacyjnej. Jej założenia zaprezentowano w środę w MSWiA. W myśl nowych przepisów, w latach 2022-25 zł na wzmocnienie polskich służb przeznaczone zostanie ok. 10 mld zł. Pieniądze te trafią do strażaków, funkcjonariuszy SOP i strażników granicznych. Najwięcej, bo aż 6,5 mld zł popłynie do policji. Rząd planuje m.in. zwiększenie liczebności formacji o 7,5 tys. etatów, z tego 1,8 tys. etatów powstanie w tworzonym Centralnym Biurze ds. Zwalczania Cyberprzestępczości.

Minister zapowiedział również utworzenie Szkoły Policyjnej w Lublinie oraz rozbudowę obecnej Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie.

– Będziemy również kontynuowali rozbudowę posterunków w mniejszych miejscowościach. Chcemy odbudować, czy też zbudować około 250 nowych posterunków i na ten cel przeznaczamy około 2 tysięcy nowych etatów – zapowiedział Mariusz Kamiński.

Minister poinformował również o utworzeniu ok. 3600 etatów w policyjnych oddziałach prewencji.

Straż Graniczna może liczyć na 1,5 mld zł z tzw. ustawy modernizacyjnej. Za te pieniądze ma powstać 750 nowych etatów w oddziałach na wschodniej granicy. Rozbudowany zostanie również elektroniczny system ochrony granic.