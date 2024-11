W powietrzu czuć święta, czyli rodzinne warsztaty z pieczenia słodkości

W piątkowe popołudnie w hotelu Arche wyraźnie czuć było magię świąt. A to za sprawą organizowanych przez program "Rodzina Trzy Plus" kulinarnych warsztatów rodzinnych.

- Uczestnicy pod czujnym okiem szefa kuchni Marcina Szuleja najpierw zagnietli kruche ciasto na sernik z białą czekoladą. Później wycinali i ozdabiali pierniczki, a na końcu wykonywali lizaki z ciasta. Niespodzianką było dla nich smażenie małych pancake - mówi Magdalena Bochniarz z UM Lublin.

Zabawy nie było końca, a każdy z uczestników otrzymał Certyfikat Małego Kucharza. Ci którzy chcieliby wziąć udział w takich warsztatach mają jeszcze szanse. We wtorek (3 grudnia) ruszają zapisy na trzeci cykl warsztatów, które odbędą się 6 grudnia. Udział wziąć mogą dzieci w wieku od 5 do 12 lat oraz rodzice lub dziadkowie. Udział w nich jest bezpłatny. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej programu Rodzina Trzy Plus.

- Warsztaty 6 grudnia rozpoczną 3-dniowe Mikołajkowe Spotkania Rodzinne „Magia Wspólnych Spotkań”. Podczas tych warsztatów swoje pierniczki wraz z najmłodszymi ozdabiać będzie wiceprezydent Lublina Anna Augustyniak - zapowiada Bochniarz.

W sobotę 7 grudnia najmłodsi będą mogli spotkać się ze świętym Mikołajem i otrzymać prezent. Natomiast w niedzielę w kinie Bajka odbędzie się specjalny pokaz filmowy "Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja". Seans będzie darmowy. Bezpłatne wejściówki dostępne będą w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin.