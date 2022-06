Wernisaż wystawy rysunku lubelskiego artysty Piotra Łucjana

O twórczości malarza napisał jego nauczyciel i wykładowca, wybitny artysta Jerzy Nowosielski: „Malarstwo Piotra Łucjana jest od początku, tzn. od czasów kiedy go poznałem takie samo. Jest to malarstwo człowieka, który wydobywa ze swojego wnętrza, czyli ze świata swoich marzeń, ze świata swojej wyobraźni, gotowe już właściwie obrazy, a warsztat malarski nabyty w czasie studiów, czy dalszej już pracy artystycznej, samodzielnej to tylko jakby pomoc „techniczna”, może i bardzo ważna, ale nie konieczna, nie przesądzająca o tym co on naprawdę chce i może malować. Żeby w naszych czasach móc naprawdę malować, trzeba mieć do tego istotny „powód”, wewnętrznego artystę i wewnętrzny przymus, tak jak to ma Piotr Łucjan”.