Wiemy, czym zajmuje się najlepszy startup. Wybrano go w Lublinie

- W tym roku z uwagi, że Lublin jest Europejską Stolica Młodzieży, zwracaliśmy uwagę na startupy młode, mające potencjał, werwę, inspirację i wiarę w osiągnięcie sukcesu - mówi Monika Król, zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Miasta Lublin. I dodaje: - Ważne jest by projekty były kreatywne. Ocenialiśmy do jakiej grupy docelowej skierowany jest produkt. Wiele startupów odpowiadało na potrzeby społeczne mieszkańców np.: korygowanie wady postawy czy wykorzystujące muzykę czyli sektor kreatywny.

W konkursie wzięło udział 40 startupów. Jury wyłoniło spośród nich 15 finalistów, którzy w Lublinie zaprezentowali swoje pomysły.

- Lublin od 2017 jest gospodarzem krajowych finałów konkursu Creative Business Cup 2023 na najlepszy startup kreatywny. Zwycięzca konkursu weźmie udział 4-5 czerwca w ogólnoświatowych finałach w Kopenhadze. Wydarzenie jest ukierunkowane jest na startupy kreatywne zajmujące się projektowaniem, modą, architekturą oraz programowaniem - mówi Jacek Jakubowski, z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Miasta Lublin.

Laureatem polskich finałów został Muzaic, który zaprezentował aplikację dostarczającą najwyższej jakości, skomponowaną na żywo muzykę, która dostosowana jest do predyspozycji słuchacza, uwzględniając jego nastój, osobowość i stan ciała. Aplikacja pozwala się zrelaksować, uspokoić, zwiększyć produktywność w pracy tak, aby trening był bardziej efektywny.

- Zaprezentowałem system generowania muzyki w sposób, który do tej pory był nieosiągalny dla ludzi. System bazuje na pracy artystów i sztucznej inteligencji, a także dodatkowo zaprasza każdego człowieka do współtworzenia tej muzyki - mówi zwycięzca konkursu Wojciech Hazanowicz, Muzaic.

- Startupy to nie tylko wiedza, ale to również niektóre cechy osobowości, których współcześnie młodym ludziom brakuje. Młodzieży brakuje odwagi, a finaliści Creative Business Cup ją mają. Nie uczymy młodych ludzi tego, co ogólnie nazywamy przedsiębiorczością, ani tego, jak mają organizować sobie życie. Skupiamy się na tym by dostali pracę - stwierdził Mariusz Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Organizatorem krajowego finału konkursu było miasto Lublin, a koordynatorem Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.