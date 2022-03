Wiemy ile zarabiają rektorzy uczelni w Lubelskiem

Zgodnie z prawem wynagrodzenie rektora uczelni publicznej nie jest żadną tajemnica, ale jednocześnie przepisy nie nakładają na uczelnie obowiązku upubliczniania tych informacji. Teraz jednak tego rodzaju dane przedstawiło samo Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nie zrobiło tego z własnej inicjatywy. O informacje, w interpelacji poselskiej, zwróciła się grupa posłów Koalicji Obywatelskiej. To m.in. Katarzyna Lubnauer i Marta Wcisło.

W odpowiedzi na interpelację ministerstwo opublikowało listę zarobków wszystkich rektorów szkół wyższych w Polsce. W tym zestawieniu ujęto wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny rektora, które na wniosek rady uczelni ustala minister. W zestawieniu jest także mowa o dodatku zadaniowym, który jest przyznawany przez radę uczelni z tytułu czasowego zwiększenia obowiązków służbowych lub czasowego powierzenia dodatkowych zadań. Taki dodatek może być przyznany również ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania.

Udzielający posłom odpowiedzi wiceminister Wojciech Murdzek wyjaśnia jednocześnie, ze wynagrodzenie zasadnicze rektora nie może być wyższe niż 300 proc. średniego wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku, na którym zatrudniony jest rektor. – Natomiast, wysokość dodatku funkcyjnego nie może przekroczyć 100 proc. wynagrodzenia profesora, tj. 6 410 zł (…) – podaje wiceszef resortu.

Dodaje, że w kadencji rektorów 2020-2024 przyjęte zostały nowe zasady. Dotychczas nowo wybrany rektor zarabiał tyle, co jego poprzednik. – W zasadach tych przyjęto, że podstawa wynagrodzenia zasadniczego rektora stanowić będzie 150 proc. średniego wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na stanowisku, na którym zatrudniony jest rektor w danej uczelni (…). Zatem, jeżeli w uczelni średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na tym stanowisku co rektor było wysokie, znalazło to swoje odzwierciedlenie w ustalonym przez ministra wynagrodzeniu zasadniczym rektora. Zależność ta wpływa w pozytywny sposób na kształtowanie wynagrodzeń pracowników w całej uczelni – wyjaśnia Murdzek.

Rektorzy mogą wykonywać również dodatkowe zajęcia zarobkowe. Wymagana do tego jest jednak zgoda rady uczelni. Uczelnie nie mają obowiązku ustawowego przekazywania do Ministerstwa aktualnych zgód na dodatkowe zajęcia zarobkowe rektorów.

Zaznaczmy jeszcze, że na liście, która ma ponad 90 pozycji, nie ma wszystkich uczelni. Brakuje np. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, bo tego rodzaju uczelnie nie podlegają bezpośrednio ministrowi edukacji i nauki. Nie ma też Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bo mimo iż otrzymuje pieniądze od państwa, to nie jest uczelnią publiczną. UM odpowiedział na nasze pytania dotyczące wynagrodzenia rektora.

Okazuje się, że rektorzy uczelni w województwie lubelskim zarabiają miesięcznie od 16 do prawie 40 tysięcy złotych brutto. Zarobki rektorów lubelskich uczelni znajdują się w galerii zdjęć. Podajemy kwoty brutto