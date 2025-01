Prezes lotniska wskazał, że wojskowi wstępnie określili, który teren chcą przejąć. Całość terenu do przejęcia ma wynosić około 50-60 hektarów. Ostateczne negocjacje dotyczące zakupu gruntu zaplanowano na połowę roku. Jak zaznaczył prezes, „wojsko zna wartość księgową terenu, ale szczegóły finansowe zostaną ustalone podczas rozmów”.

Nieco inne wyzwania stają przed władzami Lublina. MON zrezygnował z zakupu pierwotnie wybranych nieruchomości, należących do miasta Lublin, co wykluczyło możliwość realizacji planowanego wpływu 133 mln zł do miejskiego budżetu. Kwota ta miała pochodzić ze sprzedaży udziałów miasta w spółce Port Lotniczy Lublin. W konsekwencji Ratusz musiał podjąć decyzję o emisji obligacji komunalnych na kwotę 100 mln zł.

>>>Wojsko nie weszło na lotnisko. Ratusz musiał łatać dziurę w budżecie<<<

Wojsko z realizacji inwestycji jednak nie rezygnuje i wybrało inne tereny, które zakupi od lotniska.

– Strona wojskowa nam powiedziała jasno jaka to lokalizacja, a wstępnie określiła jaki teren należący w tej chwili do portu lotniczego chcą od nas kupić – mówi prezes PLL Krzysztof Matuszczyk.

Mowa o nieruchomościach należących do spółki Port Lotniczy Lublin, leżących w sąsiedztwie obszaru już przejętego przez wojsko od Lasów Państwowych.

Z informacji MON wynika, że baza śmigłowcowa zostanie ulokowana w alternatywnej lokalizacji – na północnych terenach należących do Portu Lotniczego Lublin oraz Lasów Państwowych. Przedstawiciele ministerstwa zapewniali, że projekt jest priorytetem.

Teren Lasów Państwowych został już przekazany wojsku, a na miejscu pojawiły się już tabliczki z napisami „teren wojskowy, wstęp wzbroniony”. Na ten moment nie wiadomo jednak jak dużą część działek lotniska odkupi MON.

– Jest to kilka hektarów, aczkolwiek nie chce się konkretnie wypowiadać, bo byłoby to troszkę wypowiadanie się za armię – tłumaczył prezes PLL.

Ministerstwo zapewnia, że projekt powstanie i zostanie zrealizowany. Według harmonogramu pierwsze prace przygotowawcze jak i zakup terenów mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku.