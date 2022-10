Lublin. Jest coraz większe zainteresowanie wynajmem mieszkań

Jak aktualna sytuacja gospodarcza i bardzo wysokie stopy procentowe, wpływa na rynek mieszkaniowy w Lublinie?

– Obecna sytuacja gospodarcza istotnie ogranicza popyt. Wysokie stopy procentowe zmniejszają zdolność kredytową i utrudniają obsługę zobowiązań. Z drugiej strony banki oferują korzystne oprocentowanie lokat, co dla osób, które do tej pory myślały o zainwestowaniu swoich oszczędności w rynek nieruchomości, może wydawać się interesującą alternatywą. Dodatkowo niepewność geopolityczna powstrzymuje potencjalnych klientów przed podejmowaniem życiowych decyzji, czyli braniem kredytów i zakupem mieszkań. W związku z tym obserwujemy coraz większe zainteresowanie wynajmem lokali.

Co może się dziać na rynku mieszkaniowym w najbliższym czasie?

– Już teraz widzimy mniej nowych przedsięwzięć deweloperów, co może skutkować mniejszą podażą lokali w perspektywie 2-3 lat. Kolejna zmiana polega na tym, że mieszkania w większości będą sprzedawane w późniejszej fazie, najczęściej po zakończeniu realizacji inwestycji, a nie tak jak do tej pory jeszcze na etapie "dziury w ziemi". Obserwujemy także coraz większe zainteresowanie wykończonymi lokalami, gotowymi do zamieszkania zaraz po nabyciu przez klientów prawa własności. Dotychczas zdecydowana większość transakcji dotyczyła lokali w stanie deweloperskim.

W związku z rosnącym udziałem najmu może zmienić się model właścicielski nieruchomości, obowiązujący w naszym kraju. Znacząco wpływają na to "hurtowe" transakcje realizowane przez fundusze inwestycyjne zajmujące się wynajmem mieszkań, które wykupują od deweloperów wszystkie lokale dostępne na budowanym osiedlu.

A jakie mieszkania cieszą się obecnie największym zainteresowaniem?

– Zainteresowaniem klientów cieszą się przede wszystkim gotowe, małe mieszkania (do 40m2) oraz duże, luksusowe penthouse'y w dogodnych lokalizacjach.