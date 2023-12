Tak leczyli zęby w XIX wieku

Można ją oglądać przez miesiąc, od 5 grudnia w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego przy ul. Jaczewskiego 4 w Lublinie. W skład ekspozycji wchodzą m.in. fotele dentystyczne, wiertła i inne przyrządy pochodzące z prywatnej kolekcji dr. Piotra Kuźnika z Częstochowy. Wystawa pokazuje, jakie metody i praktyki leczenia były stosowane w stomatologii począwszy od początków XIX wieku.

- Zmieniło się wiele. Jeśli spojrzymy na urządzenia i podstawowe miejsce pracy lekarza dentysty, jakim jest unit stomatologiczny, to są niezwykle zaawansowane technologie, porównując do unitów sprzed 200 czy 300 lat. Niemniej praca lekarza dentysty wymaga wciąż wiedzy, umiejętności praktycznych oraz komunikacji z pacjentem. Najstarszy sprzęt zgromadzony w Collegium Maius to fotel stomatologiczny z 1880 roku z niezwykłą aksamitną tapicerką, przystosowany do pracy lekarza w dawnych czasach – mówi prof. dr hab. n. med. Renata Chałas, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.