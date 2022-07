Z Lublina drony pojadą na pomoc walczącym Ukraińcom

Na początku lipca rząd Ukrainy uruchomił portal United24 (dostępny jest pod adresem u24.gov.ua), przez który zbiera dotacje na zakup sprzętu wojskowego, głównie wyposażenie osobiste żołnierzy. Do dziś zebrano w ten sposób 136,6 mln dolarów. Z tych pieniędzy zakupiono już m.in. ponad 44 tys. hełmów, 10 specjalnych samochodów, 65 tys. mundurów bojowych, 20 kamer na podczerwień, a także 30 dronów.

I właśnie tym ostatnim urządzeniom poświęcona jest specjalna zbiórka. Ukraińska armia poprzez portal chce pozyskać pieniądze na zakup 200 dronów rozpoznawczych, które mogą utrzymywac się w powietrzu przez 24 godziny, latać w głąb frontu na odległość nawet 160 km na wysokości do 5 km. Mają być wyposażone w kilka kamer termowizyjnych z modułami GPS i oprogramowaniem mapującym. – Te drony pomogą stale monitorować linię frontu i identyfikować pozycje agresora – podkreślają Ukraińcy.

Apel skierowany jest także do właścicieli dronów cywilnych, które też mają być wykorzystane na polu walki. Można je przekazać fizycznie do dwóch magazynów: jednego w Stanach Zjednoczonych i drugiego znajdującego się w Lublinie w Help Ukraine Center przy ul. Mełgiewskiej 28 (hala b/rampa T3, kod pocztowy 20-234 Lublin). Dron można dostarczyć osobiście lub wysłać dowolną przesyłką, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i z instrukcją obsługi. Stąd sprzęt zostanie przesłany na Ukrainę na linię frontu.

Przypomnijmy, że na portalu zrzutka.pl trwa również zbiórka pieniędzy na zakup „polskiego” bojowego drona dla ukraińskiej armii „Bayraktar dla Ukrainy”. To świetnie sprawdzające się w polu walki maszyny tureckiej produkcji. Do dziś zebrano 13,7 mln zł z potrzebnych 22,5 mln zł. Wpłat można dokonywać pod tym adresem: zrzutka.pl/bayraktar.