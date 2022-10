Lublin. Chcą startować z urządzaniem nowego parku. Zaczną od "leśnego korytarza"

LSM ma rakietę. Czechów ma dostać coś równie odlotowego

Duże urządzenie do zabawy ma się stać symbolem nowego parku na Czechowie, jak rakieta jest symbolem placu zabaw na osiedlu im. Mickiewicza. Takie wizje snuje autor koncepcji przemiany wąwozu w park. Uwagi do tych wizji można zgłaszać do 31 sierpnia.