Zakaz w województwie lubelskim. Nie będzie można używać fajerwerków

Rozporządzenie zacznie obowiązywać w sobotę 24 grudnia. Na jego mocy na terenie województwa lubelskiego będzie zakazane używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych.

Ale są wyjątki: - Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów – podaje urząd wojewódzki.

Precyzuje, że jeżeli ktoś złamie przepisy, musi się liczyć z karą zgodną z zapisami Kodeksu wykroczeń.

– Apelujemy, aby używanie wyrobów pirotechnicznych w dn. 31 grudnia 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę – dodają służby wojewody, bo trzeba zaznaczyć, że zakaz będzie obowiązywał do 31 stycznia 2023 r., ale z wyjątkiem 31 grudnia 2022 r. i 1 stycznia 2023 r..