– Co się stało, że tak nagle wyłączyli obie windy? Nie mogli zostawić chociaż jednej? – skarży się jedna z mieszkanek bloku.

– Dzień lub dwa dało radę jeszcze wytrzymać. Ale jak mam tak chodzić cały miesiąc to będzie problem. Mieszkam na czwartym piętrze, mam starszego psa, owczarka niemieckiego, muszę z córką dwa razy dziennie znosić go i wnosić po schodach na ręczniku, bo on nie da rady sam iść. Oprócz tego jeszcze zapalać światło, które co chwilę gaśnie – mówi nam pani Edyta mieszkająca na czwartym piętrze.

– Mam syna, który porusza się na wózku inwalidzkim. Gdy zadzwoniłem do ZNK z zapytaniem, co ja mam zrobić, usłyszałem odpowiedź „Nie wiem co mam panu powiedzieć, radźcie sobie sami” – mówi pan Artur, który wprawdzie mieszka na pierwszym piętrze, ale z wózkiem inwalidzkim ciężko mu wydostać się z bloku.

– Płacimy ponad tysiąc złotych czynszu i nic z tego nie wynika. Jak mamy wyjść na spacer z psem, wnieść zakupy? – pyta zdenerwowana lokatorka.

Emocje sięgają zenitu, każdy przechodzący klatką schodową jest zdenerwowany i pojawiają się także niecenzuralne słowa.