Lubelskie: Zostań Mikołajem dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej

Pomysł na akcję „List do św. Mikołaja DPS Lublin” pojawił się w tamtym roku, gdy z powodu epidemii koronawirusa ośrodki musiały wstrzymać odwiedziny u podopiecznych. Wszystko wskazywało na to, że z tego powodu będą to bardzo smutne święta. I wtedy lublinianka, Dorota Baczkowska, wymyśliła akcję pomocową. Zaangażowało się w nią wielu chętnych, dzięki czemu prezentami udało się obdarować blisko 1200 mieszkańców DPS. Potem była jeszcze akcja związana z Dniem Babci i Dniem Dziadka oraz świętami wielkanocnymi.

– Teraz wiele osób, które angażowały się już wcześniej w pomoc pytały, czy można byłoby znowu coś razem zrobić. Tłumaczyli, że mimo iż epidemia nie jest już związana z tak ogromnymi ograniczeniami, to każda okazja jest dobra, żeby wywołać uśmiech na twarzach osób chorych, starszych i często samotnych. Oczywiście nie trzeba było mnie długo namawiać – śmieje się Dorota Bączkowska.

Na liście DPS-ów, do których trafią tym razem paczki znajdują się m.in. ośrodki w Różance, Kiełczewicach, Krzesimowie, Kraśniku, Jadwinowie i Lublinie.

– W akcję bardzo chętnie włączają się szkoły i przedszkola. Nie tylko przygotowują własnoręczne świąteczne kartki, które trafią do każdego prezentu, ale „rezerwują” poszczególne ośrodki, deklarując, że przygotują paczki dla wszystkich podopiecznych. Zaangażowały się już m.in. Międzynarodowe Szkoły Paderewski, Prywatne Szkoły im. Królowej Jadwigi i Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie – mówi Bączkowska.

Ale prezent przygotować może każdy chętny. O to, co powinno się w nim znaleźć, organizatorzy akcji pytali w tamtym roku samych pensjonariuszy DPS.

– Wiemy, na co najbardziej czekają, więc w tym roku prosimy o to samo. W paczce mogą się znaleźć drobne kosmetyki, książki, kalendarze, krzyżówki, flamastry, słodycze, w tym także dla cukrzyków – wylicza organizatorka akcji.

Seniorzy ucieszą się też z poduszek, kocyków, kubków, maskotek, obrazków na ścianę czy świątecznych serwetek. Paczki można zostawiać do 15 grudnia w tzw. strefach zrzutu. Działają one w Lublinie: * Garmażerka Lena (ul. Ułanów 13), * Magiczny Ogród (Leclerc ul. Zana), * Hampton by Hilton (al. Kompozytorów Polskich) * oraz przy ul. Długiej 31 (poniedziałek-piątek godz. 16-20 oraz sobota-niedziela 13-17, przed przyjazdem prośba o SMS 607-472-953). Paczki powinny być oznakowane adresem konkretnego DPS oraz czy jest ona dla kobiety czy mężczyzny.