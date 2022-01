Zwolnienie za brak szczepienia. Lubelski poseł chce wyjaśnień od dyrektorów szpitali

W myśl przepisów, a konkretnie rozporządzenie ministra zdrowia, od 1 marca część osób ma się poddać obowiązkowemu szczepieniu przeciwko Covid-19. Chodzi o:

osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach medycznych

osoby zatrudnione oraz realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptekach i punktach aptecznych,

studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

Dyrekcja szpitala klinicznego numer 4 w Lublinie już poinformowała pracowników, że „Z osobą, która na dzień 1 marca 2022 roku nie będzie posiadała ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, statusu ozdrowieńca lub zaświadczenia od lekarza specjalisty o przeciwskazaniach do szczepienia, pracodawca będzie zobowiązany do rozwiązania umowy”.

- Obecnie kierownicy oddziałów zachęcają do szczepień niezdecydowanych. Zbieramy dane i czekamy na wytyczne dotyczące weryfikacji i postępowania z personelem niezaszczepionym. Rozwiązywanie umów z pracownikami mogłoby się wiązać z powstaniem problemów kadrowych w szpitalu. To ostateczność, której chcielibyśmy uniknąć – komentowała Alina Pospischil, rzeczniczka SPSK4 w Lublinie gdy opisaliśmy sprawę i związane z nią oburzenie pracowników placówki.

Teraz reaguje lubelski poseł Konfederacji, Jakub Kulesza. - Na jakiej podstawie prawnej, pracodawca może pozyskiwać od pracownika informacje o szczepieniu przeciw covid-19? Spieszę przypomnieć, że na dzień dzisiejszy (tj. 14.01.22 r.) ustawa, która miała dawać prawo pracodawcom do weryfikacji szczepienia, jest wciąż w Sejmie. Na chwilę obecną nie wiadomo kiedy będzie dalej procedowana. Zasady logicznego myślenia podpowiadają, że skoro rząd chce wprowadzić ustawę dającą pracodawcom narzędzia do weryfikacji szczepień, to znaczy, że aktualnie takich narzędzi nie ma – informuje polityk.

Wysłał pisma do dyrektora placówki w Lublinie a także do szefa Wojewódzkiego Szpiatla Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.- Pozostaję w przekonaniu, że aktualnie obowiązujące przepisy nie dają pracodawcy prawa do pozyskiwania informacji o szczepieniu przeciw covid-19 bez zgody pracownika. Przepisy nie dają też prawa do zmian w warunkach zatrudnienia lub wynagradzania z powodu niezaszczepienia lub odmowy poinformowania pracodawcy o zaszczepieniu. Jeżeli Pan Dyrektor stwierdzi, że się mylę, to bardzo proszę o wskazanie tych przepisów – to fragment pisma do dyrektora z Białej Podlaskiej.