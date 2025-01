Absolwent AWF i sędzia piłkarski pokieruje ośrodkiem sportu

0 A A

Paweł Smyk (fot. UM)

Tylko on przystąpił do naboru i wygrał konkurs na to stanowisko. Nowym dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie będzie Paweł Smyk, który sportowe doświadczenie na pewno ma.

