Lubelskie. Tragedia na drodze. Nie żyje 38-latek

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca samochodu dostawczego na zakręcie stracił panowanie nad autem. – Po zjechaniu z jezdni uderzył w przydrożne drzewo. Niestety 38-latek z gminy Serokomla doznał poważnych obrażeń ciała i zmarł na miejscu wypadu – relacjonuje aspirant sztabowy Marcin Józwik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. – Teraz łukowscy policjanci pod nadzorem prokuratury będą prowadzili śledztwo i ustalą dokładnie jaki był przebieg tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. – Nadmierna prędkość jest w dalszym ciągu jedną z głównych przyczyn wypadków do jakich dochodzi na naszych drogach – podkreśla policjant. – Zachęcamy i namawiamy, aby jechać z bezpieczną prędkością, która zapewni kierującemu całkowite panowanie nad pojazdem. Dostosujmy ją do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.