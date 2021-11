Łuków: Klub PiS chce dokładać do prywatnych żłobków

Klub PiS wystąpił z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały.

– 4 kwietnia tego roku weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z art. 60 podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy – tłumaczy radny PiS.

Przypomnijmy, że w Łukowie działa jeden miejski żłobek, do którego uczęszcza 48 dzieci. – To jest niewystarczające dla tak dużego miasta. Aktualnie w Łukowie funkcjonują cztery żłobki niepubliczne, do których uczęszcza ok. 100 dzieci. Rodzice, którzy chcą wrócić do pracy muszą liczyć się z wysokimi kosztami posłania swoich dzieci do takiej placówki – zauważa Dołęga. Dlatego klub PiS proponuje, by miasto dotowało każde dziecko uczęszczające do takiego prywatnego żłobka kwotą 200 zł. – Możliwość uzyskania dofinansowania obniży koszty ponoszone przez rodziców – podkreśla radny.

Z wyliczeń klubu PiS wynika, że rocznie z tego tytułu miasto wyda ok. 250 tys. zł. Na razie nie wiadomo na którą sesję trafi projekt uchwały w tej sprawie.

Żłobek samorządowy powstał przy miejskim przedszkolu nr 2. Parterowy budynek ma dwie sale. W sumie to ok. 230 mkw. powierzchni.