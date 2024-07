W nocy ktoś podpalił busy pod Łukowem. Znany detektyw mówi o "porachunkach"

Nike Air Force 1 w kulturze streetwear – jak zostały ikoną stylu ulicznego?

Nike Air Force 1 to dowód na to, że inspiracje z totalnie odmiennych kręgów kulturowych mogą połączyć się w jedną, spójną formę. Niestety, nigdy nie wiadomo, jaki efekt wywoła taka kombinacja. Czasami wzbudzi podziw i uznanie, innym razem zostanie obśmiana. W przypadku Nike Air Force sytuacja jest jednoznaczna. Sprawdź, jak AF1 na dobre weszły do streetwearu i stały się jego główną wizytówką.