Zielony Łuków nie chce ścieżki rowerowej z kostki

Wiadomo, że w planach powiatu łukowskiego jest przebudowa kilku ulic prowadzących nad łukowski akwen. – Aktualnie ta trasa jest pełna dziur. Wkrótce to ma się zmienić, bo powstanie całkowicie nowa nawierzchnia z ciągiem pieszo–rowerowym. To w sumie 3 kilometry– mówi Kacper Sacharczuk z grupy Zielony Łuków. Kilka miesięcy temu zawnioskował do urzędników o szczegóły tej inwestycji. – Poinformowano mnie, że ścieżka pieszo–rowerowa ma być wykonana z kostki betonowej. To zły pomysł, dlatego postanowiłem działać– tłumaczy Sacharczuk. Ze swoim stowarzyszeniem zaczął zbierać podpisy pod petycją do władz powiatu łukowskiego w sprawie budowy ścieżki dla rowerzystów spełniającej europejskie standardy. – Zróbmy to w końcu porządnie. Ścieżka powinna zostać wykonana z asfaltu z domieszką polimeru. W dużych miastach już od kilki lat dla wszystkich oczywiste jest, że powinny one mieć nawierzchnię asfaltową– podkreśla inicjator petycji.

Obecnie, urzędnicy ze starostwa kończą prace projektowe tego zadania. Do inwestycji ma też dorzucić miasto. Samorządy chcą również pozyskać zewnętrzne dofinansowania. – A nam zależy, by zwrócić uwagę na potrzeby rowerzystów i wszystkich użytkowników tej drogi. Wskazujemy na elementy, które można poprawić, tak aby ten projekt był jeszcze lepszy i bezpieczniejszy, a całość służyła nam przez wiele następnych lat. Mam nadzieję, że nasz głos zostanie wzięty pod uwagę– zaznacza Sacharczuk. Przebudowa dotyczy drogi powiatowej która przebiega ulicami: Ławecką, Wiatraki i Zimna Woda. Przypomnijmy, że zalew przeszedł duży remont 2 lata temu. Sezon na kąpielisku otwarty zostanie 24 czerwca.