Takiej kaszy gryczanej nie znaliście. Można zrobić nawet kiełbasę. Przepisy na niedzielę

Jednym z najważniejszych elementów 19. Festiwalu Kaszy i Żurawiny był konkurs na najlepszą potrawę z kaszy właśnie. Komisja oceniła także regionalne nalewki, w tym oczywiście w osobnej kategorii żurawinówki. Jedzenie jest bardzo ważne dla naszej tożsamości i dobrze o tym wie Barbara Nazarewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, która konkurs wymyśliła, zbudowała jego markę, a zebrane przepisy ukazują się w bezcennych publikacjach.

Skąd pomysł na konkurs? – Z terenowych badań etnograficznych, w trakcie wyjazdów zawsze pytałam o stare, zapomniane potrawy. Jedzenie jest przecież częścią kultury i naszej tradycji – mówi Barbara Nazarewicz.

Od pierwszej edycji konkursu mam zaszczyt oceniać potrawy i przez to poznawać smak regionalnej kuchni. W tym roku na długo zapamiętam kiełbasę z kaszy gryczanej i karpia. Ale także kilka gryczaków, w tym ten o lawendowym smaku, pierogi z kaszą gryczaną, rewelacyjne placki z kaszy gryczanej, wypiekane na blasze, kotleciki z kaszy z sosami, przedobre sakiewki kaszą gryczaną, białym serem i boczkiem, które na wzór ormiańskich chinkali przygotowała Iza Prejs. Zdumiewały sery, w tym fantastyczny twaróg, który dojrzewał w aromatyzowanym oleju oraz cała masa deserów i słodkości. A wracając do konkursu. Zakładając, że na każdym pojawia się kilkadziesiąt potraw, to wychodzi na to, że w ciągu 19 lat na konkursach pojawiło się ponad 1200 potraw regionalnych. Aż się prosi, by na dwudziestolecie festiwalu za rok ukazała się księga janowskiej kuchni. Znając Łukasza Drewniaka, dyrektora festiwalu, celu dopnie.

Kiełbasa z karpia na środę

W tym roku nagrodę Super Gryczaka dostała kiełbasa z kaszy i karpia, której korzenie sięgają XVI wieku. Oto przepis „Kiełbasa z karpia na środę” XVI wiek. Jak to się czyta:

„Karpie na kiełbasy tak czyń. Weźmi karpiów trzech nie bardzo tłustych, oskrob je czyście, a zrzynaj to mięso z nich i siekaj czyście, a to mięso co jeszcze zostało na kościach, zastaw je w czystej wodzie, aby obewrzało, potym te mięsa zbierz z nich, a przydaj k temu surowe mięso, zsiekawszy wszystko społem, przydaj migdałów, rodzenków, zielonej pietruszki, okorzeń pieprzem, szafranem a udziałaj długie kiełbasy i między dwiema siekaczami walaj je społem, a pomni przysolić, a potym przystaw tę juchę, w której te kości wrzały, przecedź ją przez sito, wlej do kociełka, a zastaw na ogień, a gdy pocznie wzwierać, włóż tamte kiełbasy, aby wrzały, potym gdy uwreją, wycedź je czyście a te kości, któreś wybrał, włóż do moździerza, przydawszy grzankę do moździerza z białego chleba i pietruszczanego nasienia, stłucz to, a gdy się dobrze utłucze, rozpuść tą juchą, którąś z kiełbas odcadził, a przecedź przez chustę a skraj te kiełbasy, i włóż w tę juchę, potym okorzeń pieprzem, szafranem, a potym daj na misę”.

– Jakie to piękne słowo „okorzeń”, czyli dopraw korzeniami, korzennie – mówi prof. Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kiełbasa z kaszy gryczanej i karpia według Jolanty Momot

Składniki: 1.3 kg mięsa z karpia, 3 litry wywaru rybnego lub warzywnego, 30 dag kaszy gryczanej, 1 cebula, 10 dag wędzonego boczku, sól, pieprz, jelita naturalne.

Wykonanie: boczek pokryć w kostkę, podsmażyć na suchej patelni, dodać cebulę posiekaną w kostkę. Kiedy cebula będzie miękka dodać kaszę gryczaną i prażyć przez kilka minut. Następnie podlać wywarem, tak by przykrył kaszę. Przykryć, gotować na wolnym ogniu, gdy wywar wyparuje, podlać kaszę kolejną porcją. Powtarzać czynność, aż kasza będzie miękka. Wystudzić kaszę, dodać posiekane mięso z karpia, wymieszać i doprawić solą i pieprzem. Nadziewać jelita farszem, zaparzać przyrządzone kiełbaski w pozostałym wywarze przez 12 minut. Podawać z konfiturą cebulową.