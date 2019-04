Górki czechowskie. Głosowanie w referendum na TAK i na NIE [argumenty obu stron]

Pytanie referendalne jest według mnie bardzo proste – ocenia Wojciech Dzioba, prezes spółki TBV Investment, będącej właścicielem górek czechowskich. Przekonuje, że chodzi tylko o zmianę charakteru możliwej zabudowy. – O to, żeby zamienić zabudowę, która w tej chwili jest dopuszczona na górkach miejscowym planem, w postaci galerii, pawilonów, hal sportowych czy biur na zabudowę mieszkaniową – mówi Dzioba. W zamian obiecuje urządzenie 75-hektarowego parku naturalistycznego.

– Uważamy, że tylko odpowiedź na „tak” spowoduje, że teren, który od 20 lat jest niezagospodarowany, wróci do miasta – przekonuje prezes. Według niego plan uchwalony w 2005 r. nie przystaje już do obecnych potrzeb miasta. – W 2005 r. w Lublinie nie było tyle galerii, obiektów sportowych, nie było tyle biur. Przez 14 lat inni inwestorzy, w innych terenach, bardziej kreatywni, takie obiekty miastu zapewnili. Więc my teraz ośmielamy się prosić mieszkańców, aby dopuścili do tego, aby Rada Miasta przychyliła się do naszej prośby i zmieniła plan, który od 14 lat nie przystaje do oczekiwań miasta.

Dzioba przypomina historię pobliskich terenów przy Koncertowej. – Również obowiązywał podobny plan, mówiący o tym, że można tam realizować obiekty w postaci aquaparku. Właścicielem tych terenów było miasto, przez kilka lat próbowało je zagospodarować jako aquapark, bezskutecznie. Potem radni podjęli słuszną decyzję zmieniając plan na zabudowę mieszkaniową. I co się stało? W ciągu kilku lat teren około 6 ha został błyskawicznie zagospodarowany, już nie jest nieużytkiem. Ludzie tam mieszkają, cieszą się z wygodnej lokalizacji, miasto ma podatki, mieszkańcy są zadowoleni, również powstały w niektórych budynkach niezbędne lokale usługowe na parterze i my w tym kierunku chcemy dążyć – mówi prezes. Obiecuje też, że na parterze jednego z bloków znajdzie się miejsce na żłobek lub przedszkole.

Park, którego wizje pokazuje TBV, miałby się składać z trzech części. Ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej, części z „czynną ochroną zwierząt i roślin” dostępnej tylko na wskazanych ścieżkach oraz ze strefy komunikacyjnej. Na jednej z ostatnich konferencji prasowych TBV prezentowano dziennikarzom wizualizacje parku, w którym pasą się owce z „gospodarstwa ekologicznego”. – Rdzeniem tej ekofarmy będzie stado ok. 100 owiec – mówił Piotr Szkołut, architekt krajobrazu, pracujący na zlecenie TBV.

Czy zwierzęta mogą być przekazane przez TBV miastu jako element parku? – Te owce i ekofarmę pokazujemy jako możliwą opcję, kolejną atrakcję – odpowiadał Dzioba. – Natomiast to, co my będziemy szczegółowo w tym parku robili, jak on dokładnie będzie wyglądał, chciałbym, żeby to dokładnie stanowiła umowa między firmą a miastem.