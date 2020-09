Idziesz po bon wczasowy, wracasz z kredytem. "Moja teściowa tonie dziś w długach"

Pani musi kupić, pani wygrała!

Zanim sprzedawcy ozonatorów, materacy i sprzętu AGD za tysiące złotych pojawili się w Lublinie byli m.in. w Lubartowie. Na spotkaniu (28 sierpnia, piątek, godzina 18) w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej pojawiło się kilkanaście osób, w tym 73-letnia pani Elżbieta•. Los chciał, że to właśnie ona wygrała „losowanie”. Choć nie miała przy sobie ani pieniędzy, ani nawet dowodu osobistego. Wróciła do domu z zakupami. I kredytem na kilkanaście tysięcy złotych.

– Mama tłumaczyła, że nie stać ją na to, ale nikt jej nie słuchał. Już nie byli tacy mili jak na początku. „Pani musi, pani już wygrała!” – pokrzykiwali na nią – opowiada córka kobiety. – Zmanipulowali ją, otumanili i zmusili do podpisania umowy. I jeszcze zanieśli to wszystko do jej mieszkania.

Jak relacjonuje, tylko na tym jednym spotkaniu umowy miało podpisać dziesięć osób. – Ale nie mam pewności, czy nie byli podstawieni.

Miał być voucher, jest kredyt na 15 tys. zł

Na zdjęciu zrobionym tuż po tych niespodzianych zakupach na fotelach i wersalce piętrzą wielkie pudła. W środku ozonator S 500, grillownica, multicooker, wyciskarka i materac.

– Za samo odesłanie tych paczek zapłaciłam 190 zł. Od pana na poczcie usłyszałam, że na ten adres w Białymstoku, cały czas ktoś coś odsyła – opowiada córka. – Kolejne 100 zł wydałam na kuriera, list polecony i priorytet. By mieć pewność, że odstąpienie od umowy sprzedaży na pewno do nich dotrze.

A jest o co walczyć, bo „cena promocyjna” na umowie z poznańską spółką Eneda to 11 900 zł. Z braku środków na koncie, emerytka dostała kredyt. Na cztery lata. 48 rat po 307 zł.

– Kiedyś nabierali ludzi na materac za 3 tys. czy garnki za 4 tys. A teraz starsi ludzie wracają do domów z kredytami na 15 tysięcy złotych! Moja mama ma tak niską emeryturę, że w banku nigdy by takiego kredytu nie dostała – denerwuje się córka. – Informacja o uruchomieniu kredytu przyszła SMS-em następnego dnia, w sobotę. Potem całą niedzielę jeszcze do mamy wydzwaniali. W końcu mi się przyznała co zrobiła. Ale ile starszych osób wstydzi się i nigdy się swojej rodzinie do tego, co zrobili, nie przyzna? Albo zrobi to za późno.

Bo tu liczy się czas. Na odkręcenie takiej sprawy polskie prawo daje nam tylko 14 dni. (patrz ramka).

Bon działa jak dopłacisz

Po artykule, w którym opisaliśmy historię emerytki z Lubartowa odezwała się do nas czytelniczka z dużego miasta wojewódzkiego.

– Wełny, sokowniki, materace, masażery. Moja teściowa ma od nich wszystko. I do tego w cholerę kredytów i komornika na głowie. Dlatego sama zaczęłam chodzić na te pokazy. By zobaczyć jak to działa – opowiada kobieta. – Czasem nawet coś wygrywam, jakieś noże. W domu mam też już trzy takie bony. Owszem są darmowe, ale żeby je dostać trzeba przesiedzieć całe spotkanie i porozmawiać z sprawie kredytu – nazywają to ankietą. Dopiero wtedy dostaje się bon.

Do ośrodka Pod Modrzewiami wysyła Ever Star Rafała Bełzy.

– Ta firma tylko częściowo dopłaca do pobytu – słyszymy w ośrodku Pod Modrzewiami. Nocleg z wyżywieniem kosztuje tu od 150 do 180 zł od osoby. – Trzeba więc do każdej osoby dopłacić 90 zł – informuje pani na recepcji.

Podobnie to działa w hotelu Concordia w Karpaczu (z bonem jest o 75 zł taniej) i w Domu Wczasowym w Fleza w Łebie (tu trzeba dopłacić do wyżywienia – 80 zł od osoby dziennie). O „całkowicie bezpłatnym pobycie” obiecywanym podczas telefonicznych zaproszeń na pokazy nie ma więc mowy.

Nie zdarzyło się, by ktoś nie kupił

– Mam ponad 50 lat, ale chyba nie wyglądam, bo na jednym ze spotkań nie chcieli mnie wpuścić. Młodych ludzi nigdy na tych pokazach nie widziałam – opowiada nasza czytelniczka. – Na sali jest 20-30 osób, prowadzących 6-7. Jeszcze się nie zdarzyło, by ktoś czegoś nie kupił. Z jedną panią szłyśmy kiedyś tam razem po schodach. „Ja się nie dam naciągnąć” – zarzekała się. I co? Pierwsza kupiła.

Wejść z ulicy na taką prezentację nie można, trzeba być na liście. Będąc w środku trzeba wyłączyć i schować telefon.

– Mamy przyczepione do ubrań karteczki z imionami. Bardzo obserwują, czy się ich słucha, na który produkt patrzy. Patrzą, jak ludzie reagują. Zadają pytania, a ludzie odpowiadają. Wymuszają na ludziach aktywność i obserwują. I tak typują ofiary. Wyłapują osoby, które łatwo da się naciągnąć. A osoba prowadząca spotkanie jest tak przekonywująca, że coś strasznego. Jak ona potrafi manipulować!

Pozwól sobie pomóc

Po prezentacji produktów „nieodzownych w dobie pandemii” i „czasach koronowirusa” (jak ozonator) jest losowanie.

– Wykładają te wszystkie rzeczy i budują napięcie. A publiczność nie może być bierna. Trzeba klaskać, zgłaszać się, odpowiadać na pytania – opowiada kobieta. – To są bardzo dobrzy mówcy. Odwołują się do swoich doświadczeń. Mówią na przykład: moja babcia zaczęła tego używać i teraz mi mówi: „Helenko, jakie to wspaniałe jest, jak mi to pomogło”. To na ludzi działa. Poza tym stwarzają fajną atmosferę, rodzinne ciepło, wrażenie, że chcą ludziom pomóc.

„Ankiety”, czyli namawianie na kredyt odbywa się z każdym indywidualnie.

– Leci fajna muzyczka, pani po prezentacji siedzi, czeka. Zaprasza do swojego stolika po kolei – relacjonuje nasza Czytelniczka. – Oni prowadząc spotkanie już wiedzą, która osoba jest na co chętna. Brak dowodu osobistego nie jest powodem, by rat nie dali. Brak pieniędzy też nim nie jest. Posuną się do wszystkiego, byle tylko zostać ich klientem. A na koniec ludzie wychodzą szczęśliwi, że udało im się coś wygrać lub „tanio” kupić. Z kolei sprzedawcy wydają się być szczęśliwi, że im „pomogli”. Pełnia szczęścia, ale tylko przez chwilę. Moja teściowa tonie dziś w długach, a na to wszystko, co kupiła patrzeć nie może.

Klient jest klient

– Jestem w tej branży od dwudziestu kilku lat. Od lat obserwuję, jak ludzie są naiwni. Jak te odkurzacze i drogie pościele z tych pokazów wynoszą. Kiedy ci ludzie się nauczą? – dziwi się restaurator, który wynajmuje swój lokal na prezentacje takim firmom. Jak tłumaczy, nie ma z tym moralnego problemu. – Dla mnie to biznes. Klient jest klient. Czy przyjdzie zjeść obiad, zrobić szkolenie czy pokaz. Sprawdzam tylko, czy jak wychodzą to jest posprzątane. Zresztą, to nie tylko u mnie. We wszystkich gastronomiach w naszym mieście są takie spotkania.

O ogromnej skali takich akcji mówi też Tomasz Bartoszak, kiedyś specjalista wciskania ludziom drogich garnków, dziś pomaga tym, którzy dali się naciągnąć. Fundację Daję Siebie założył w maju 2018.

– Nie dajemy ludziom porad, ale krok po kroku prowadzimy ich za rękę. Dajemy też swój logotyp, by sprzedawca wiedział, że ma do czynienia nie ze zwykłym Kowalskim, ale z kimś kto jest świadomy swoich praw – tłumaczy Bartoszak. – Takich firm, które się tym zajmują jest mnóstwo. O połowie nawet nie wiem. UOKIK też tego nie. I wcale nie jest tak, że poszkodowani są głównie ludzie starsi. Zgłaszają się do mnie też ludzie 35-letni czy 40-letni – mówi. I podkreśla: – UOKIK od lat nie robi absolutnie nic. Co z tego, że na te firmy są nakładane milionowe kary, skoro żadna z tych firm nie zapłaciła ani złotówki?

Próbowaliśmy się skontaktować z opisywanymi organizatorami pokazów. Bez skutku.

Imię zmienione

Uważaj na te firmy

Pod tym samym poznańskim adresem (ul. Podgórna 15) działają (lub działały): Eneda, Prolife, Vita Lift, Lifemed, Armenti, Hausefire, Hausfeuer. We władzach firm powtarzają się te same nazwiska. Co kilka miesięcy rejestruje się nowa spółka, a istniejące do tej pory stopniowo znikają z rynku. Inny adres, który często pojawia się na umowach sprzedaży podsuwanych skołowanym klientom, to ul. Wierzbowa 12 w Białymstoku.