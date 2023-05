Matura na finiszu, ale w podstawówkach popłoch. Zbliża się egzamin ósmoklasisty

Matury tradycyjnie już rozpoczęły się od razu po majówce. W naszym województwie egzaminy rozpoczęło ponad 23 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Tylko w Lublinie do matury przystępuje ponad 4200 absolwentów szkół ponadpodstawowych. 3486 z nich zdaję w 33 liceach ogólnokształcących (2449 osób) i technikach (1037 osób ) publicznych, a 726 w 17 szkołach prowadzonych przez inne podmioty.

Formuła 2015

Jako pierwszy, absolwenci techników i ogólniaków, zdawali egzamin z języka polskiego. W szkołach różnego typu wyglądał on jednak inaczej.

Licealiści zdają nowy egzamin, z którym absolwenci techników zmierzą się dopiero za rok. Dlaczego? Bo przeznaczony jest on dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych, a tacy naukę w technikach zakończą dopiero za rok.

W Lubelskiem nową maturą zdaje 9249 absolwentów ogólniaków, którzy przystąpią w sumie do ok. 18 547 egzaminów w części ustnej oraz ok. 48 212 w części pisemnej.

Egzamin na starych zasadach, czyli w tzw. Formule 2015 w województwie lubelskim zdaje 5812 tegorocznych absolwentów techników, którzy przystąpią do ok. 11 630 egzaminów w części ustnej oraz ok. 25 348 egzaminów w części pisemnej.