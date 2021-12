Koronawirus. Ostatnie kilka dni zmieniło zasady gry. Nowy wariant, nowe obostrzenia

Więcej chorych pod respiratorem

– Zauważamy spadek ogólnej liczby pacjentów z COVID-19, ale to na razie kwestia kilku łóżek. Obserwujemy natomiast ostatnio inną tendencję: więcej chorych, którzy ze względu na swój ciężki stan wymagają respiratora – przyznaje Piotr Gozdek, zastępca dyrektora ds. medycznych szpitala w Tomaszowie Lubelskim, w którym jest 138 łóżek covidowych, w tym 16 respiratorowych. – To pokazuje w jakim stanie trafiają do nas pacjenci, również spoza naszego powiatu i przekłada się niestety na nadal wysoką liczbę zgonów w całym regionie. Większość pacjentów to osoby niezaszczepione: młodzi i w średnim wieku. Zdarzają nam się też pojedyncze przypadki osób starszych, które mimo szczepienia chorują ciężko. To pacjenci, dla których COVID-19 nie jest jedyną chorobą – podkreśla Piotr Gozdek.

Nowe obostrzenia

W środę w Polsce weszły w życie nowe obostrzenia, w związku z wariantem Omikron. Chodzi o limit 50-proc. obłożenia w kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych takich (na przykład kina, teatry, ośrodki kultury), a także podczas koncertów. Dotyczy to także obiektów sportowych: basenów i aquaparków (do tej pory było to 75 proc.).

Ponadto z 500 do 250 osób zmniejszono z kolei limit osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. Maksymalnie 100 osób może uczestniczyć w takich zgromadzeniach i uroczystościach, jak wesela, komunie, a także na dyskotekach (do tej pory 150 osób). Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Z kolei w obiektach handlowych, a także na siłowniach, w klubach fitness, muzeach, galeriach sztuki, targach czy konferencjach obowiązuje limit jedna osoba na 15 mkw. (do tej pory jedna osoba na 10 mkw).

Dłuższa kwarantanna

Są też nowe zasady dla osób, które podróżują do Polski spoza Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz Turcji. Niezależnie od środka transportu podlegają oni 14-dniowej kwarantannie (do tej pory 10 dni). Mogą być z niej zwolnieni m.in. w przypadku pełnego zaszczepienia preparatem dopuszczonym do obrotu w UE. Zwolnienie z kwarantanny możliwe jest na podstawie testu PCR wykonanego po upływie 8 dni od przekroczenia granicy.

Podróżni z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe nie mogą zostać zwolnieni z kwarantanny, chyba że są w pełni zaszczepieni preparatem uznawanym w UE.

Do 13 grudnia obowiązuje zakaz lądowania w Polsce samolotów z południowej Afryki (Eswatini, Lesotho, Botswana, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe).