Budowa Dworca Metropolitalnego w Lublinie. Jak dużo zostało jeszcze do zrobienia?

Pierwotnie planowano, że budowa dworca zakończy się 29 lipca bieżącego roku, ale wiosną wykonawca (warszawski Budimex) poprosił o dodatkowy czas, tłumacząc to komplikacjami na placu budowy.

Mowa była o nieprzewidzianych w projekcie podziemnych zbiornikach będących pozostałością po działającej tu niegdyś gazowni. Zbiorniki trzeba było zdemontować oraz poddać utylizacji.

Beton i stal

Budimex prosił o dodatkowe 11 miesięcy, co oznaczałoby, że budowa zakończy się dopiero w czerwcu 2023 r. Ratusz stwierdził, że zgadza się na wydłużenie czasu robót "tylko" do końca lutego 2023 roku.

I właśnie taki termin pozostaje dziś obowiązującym, choć nie ma gwarancji, że się to nie zmieni.

Niecałe pół roku przed dniem, w którym budowa powinna się zakończyć, o postępy w inwestycji pytamy Urząd Miasta.

– W budynku dworca zakończono prace przy budowie konstrukcji betonowych i stalowych. Dach na części nieużytkowej został zabetonowany, natomiast w części użytkowej trwa wykonywanie szalunków i zbrojenia płyty – informuje Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. – W garażach podziemnych i w budynku kładzione są instalacje wewnętrzne oraz wykonywane fasady aluminiowe. Zamontowano pompy ciepła oraz trwa montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu, który jest zaawansowany w 50 proc. Również na półmetku są prace przy budowie dróg manewrowych i stanowisk odjazdowych.

Ulice i stanowiska

Przejeżdżający obok dworca mogą zauważyć, że wyraźnie widać już miejsca, w których będą się zatrzymywały autobusy zabierające pasażerów.

Nieco wyżej widać, że w niektórych miejscach trwa jeszcze spawanie stalowych konstrukcji. A obok budynku trwa montaż trakcji trolejbusowej. Dodajmy, że na dworcu znalazło się też miejsce dla komunikacji miejskiej.

Dworcowa inwestycja obejmuje również przebudowę okolicznych ulic. Jedną z nich jest ul. 1 Maja na odcinku od pl. Dworcowego do pl. Bychawskiego.

– Na ul. 1 Maja aktualnie trwają roboty brukarskie oraz wykończeniowe, których zaawansowanie określamy na ok. 80 proc. – raportuje Głazik. Ul. 1 Maja dostaje nową, kamienną nawierzchnię. Ratusz zapewnia, że w planach jest również nowa zieleń.

Przebudową objętych jest więcej ulic.

– Na Młyńskiej pozostało położenie warstwy ścieralnej nawierzchni oraz budowa ścieżki rowerowej, na ul. Pocztowej pozostała budowa ok. 50 m ulicy. Na Dworcowej pozostały prace dotyczące uzbrojenia podziemnego, na Gazowej położenie warstwy ścieralnej jezdni oraz budowa części chodnika – wylicza Urząd Miasta. – Na łączniku ul. Młyńskiej z Gazową przed wykonawcą jest jeszcze położenie na jezdni warstwy wiążącej i ścieralnej. Z kolei na pl. Dworcowym rozpoczęto prace przy kładzeniu podbudowy oraz wykonano uzbrojenia podziemne.

Zadania zakończone

Osobną inwestycją, chociaż powiązaną z dworcem, jest budowa dużego placu postojowego dla autobusów czekających na godzinę, o której powinny się stawić na peronach po pasażerów.

Taki plac zbudowano przy ul. Krochmalnej niemal naprzeciw ul. Cukrowniczej, przy okazji przebudowany został fragment ul. Krochmalnej. Te prace zostały już odebrane przez miasto od wykonawcy.

Obok placu postojowego powstał również „budynek socjalno-sanitarny” dla kierowców wspomnianych autobusów. Jego budowa już się zakończyła, ale miasto czeka jeszcze na dostawę rozdzielnic do stacji trafo, do wykonania pozostały jeszcze drobne prace instalacyjne.

Gotowe są już nowe drogi prowadzące do dworca w rejonie al. Piłsudskiego i ul. Lubelskiego Lipca ’80.

Pierwsza z nich to jednokierunkowa łącznica, która umożliwi kierowcom poruszającym się ul. Lubelskiego Lipca ’80 od strony Aqua Lublin zjazd do ronda przed Targami Lublin i dojazd ul. Dworcową do nowego centrum komunikacyjnego.

– Przedłużenie ul. Dworcowej do ul. Lubelskiego Lipca ’80, wraz z wiaduktem, jest zadaniem zakończonym. Złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie. 5 września Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdził przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy i niewniesienie sprzeciwu do użytkowania. W związku z tym planujemy udostępnienie kierowcom obu dróg przy Targach Lublin jeszcze we wrześniu – zapowiada Głazik.

Druga droga biegnie od wspomnianego ronda do al. Piłsudskiego, gdzie będzie można skręcić w prawo, w kierunku pl. Bychawskiego. Możliwy będzie również przejazd w przeciwnym kierunku: jadący al. Piłsudskiego od strony Lipowej będą mogli skręcić w prawo w nową drogę i dojechać nią do ronda przed Targami Lublin, a dalej do dworca. – Dzięki temu zostanie odciążone rondo Sportowców, a dojazd do dworca i w stronę centrum Lublina będzie upłynniony.

Jak dużo zostało jeszcze do zrobienia?

– Zaawansowanie prac na całym zadaniu składającym się z budynku dworca oraz sieci dróg dojazdowych wynosi obecnie ok. 60 proc. – odpowiada Urząd Miasta.

Budowany na jego zlecenie dworzec autobusowy ma docelowo zastąpić ten działający przy al. Tysiąclecia.