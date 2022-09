Miasto otworzy własną stację paliw. Tankowanie ma być tańsze

Pod koniec 2020 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie za 2 mln zł odkupiło od upadającego chełmskiego PKS-u przyległą do terenu dawnego dworca autobusowego stację paliw przy ul. Armii Krajowej. Dla miejskiej spółki nie było to jednak przedsięwzięcie typowo biznesowe. Głównym celem zakupu było ułatwienie mieszkańcom dostępu do tańszego paliwa.

Jakim sposobem tankowanie na miejskiej stacji będzie tańsze?

Przede wszystkim ze względu na zastosowanie niższej marży, ale też wykorzystanie bezobsługowego systemu działania obiektu. Kierowcy będą tankować samemu, a płatność będzie odbywała się za pomocą specjalnego urządzenia przypominającego bankomat. Władze miasta liczą także, że dzięki inwestycji zadziałają prawa rynku i w efekcie swoje ceny obniży także konkurencja.