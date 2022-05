Sportowe, turystyczne i choppery. Motocyklove Powitanie Sezonu 2022 w Lublinie

W niedzielę, już od godzin przedpołudniowych, było słychać na ulicach Lublina ryk silników motocykli. "Motocyklove Powitanie Sezonu 2022", bo tak nazywała się ta impreza, to kilkugodzinne wydarzenie, dla tych, którzy w lecie cenią sobie jazdę na dwóch kołach. Nie brakowało okazji do rozmów o motocyklach, podziwiania maszyn czy do wzięcia udziału w konkursach, jak "rzut oponą" lub "toczenie beczki po piwie motocyklem".